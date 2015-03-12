مسئولان برای حل مشکلات خانواده های شهداوایثارگران بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در محل حسینیه اهل بیت(س) بروجرد اظهار داشت: شهیدان، جانبازان و آزادگان حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند به طوریکه باید قدردان و شکرگزار این نعمت در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه مقام شهداء بسیار رفیع است، افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت شهداء برای ایجاد روحیه شهادت طلبی، ایثار و از جان گذشتگی در جامعه است تا بتوانیم مسیر کمال را طی کنیم.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: امروز در بنیاد شهید و امور ایثارگران بهترین خادمان به کار گرفته شده اند تا در خدمت خانواده های شهداء و ایثارگران باشند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: خدمت به مردم بالاترین عبادت است به ویژه اگر به خانواده های شهداء، ایثارگران و جانبازان خدمت کنیم.

وی افزود: ارزش خدمت به خانواده شهداء کمتر از حضور در جبهه ها و مجاهدت در راه خدا نیست.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: شهیدان و جانبازان به جامعه خدمت کرده اند و امروز خدمت به خانواده های این بزرگواران قدر شناسی از خون پاک ریخته شده شهداء را می رساند.

وی با انتقاد از عدم رسیدگی مناسب به مشکلات خانواده های شهداء گفت: امروز در بخش رسیدگی به مشکلات خانواده های شهداء بیشتر شعار می دهند تا عمل کنند.

وی یادآور شد: بیشتر خانواده های شهداء از این وضعیت گلایه مند هستند و می گویند اگر کاری از پیش نمی برند حداقل حرمت را نگه داری کنند.

حجت الاسلام ترابی در پایان افزود: امروزه برای حل مشکلات خانواده های شهداء و به ویژه جانبازان در مقام تصمیم گیری آن گونه که باید انجام وظیفه نشده است.

۱۷ هزار نفر از خانواده شهید، جانباز و ایثار گر زیر پوشش بنیاد شهید بروجرد است

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد نیز از زیر پوشش بودن ۱۷ هزار از خانواده های شهیدان، جانبازان و ایثار گران این شهرستان خبر داد.

احمدی اظهار داشت: ۳۵ سال پیش فرمان ۱۰ بندی امام راحل(ره) با مضمون رسیدگی به خانواده های شهداء به شورای انقلاب به تاسیس بنیاد شهید منجر شد.

وی با بیان اینکه بنیاد شهید به منظور تجلیل و تکریم شهداء، جانبازان و خانواده های آنها تشکیل شده است، افزود: امروز وظیفه خدمت رسانی به بیش از ۲۵۰ هزار خانواده شهید، ۴۵۰ هزار جانباز و آزاده در سطح کشور را داریم.

احمدی ادامه داد: در بروجرد اطلاعات هزار و ۵۰۰ شهید، دو هزار و ۴۵۰ جانباز و ۲۵۰ آزاده به ثبت رسیده که در مجموع ۱۷ هزار نفر از خانواده های شهداء جانبازان و ایثارگران را زیر پوشش داریم.

وی تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی اصلی ترین وظیفه این بنیاد است که توانسته در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدامات خوبی انجام دهد.

وی برگزاری ۳۵ یادواره در سطح شهرستان و استان، جمع آوری شعرها و دست نوشته های شهداء و جانبازان و تبدیل آنها به کتاب، ارائه تسهیلات و حمایت از فرزندان شاهد در مقاطع مختلف تحصیلی، اشتغال فرزندان شاهد، کسب رتبه های کشوری در ۱۵ رشته فرهنگی، ورزشی و هنری را از اقدامات و فعالیتهای فرهنگی عنوان کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد اظهار داشت: همچنین در بخش درمان، تعاون و ساماندهی قبور شهداء اقدامات خوبی انجام شده و ۱۶۰ واحد مسکن به متقاضیان نیز واگذار شده است.