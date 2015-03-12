به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مراسم اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز قطعه 44 بهشت زهرا با حضور حجت الاسلام محمد علی شهیدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و جمعی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

قطعه 44 بهشت زهرا ویژه شهدای گمنام دفاع مقدس است که پرچم جمهوری اسلامی بر فراز قبور این شهدا به اهتزار در آمد و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به همراه مسئولان بنیاد شهید به غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام پرداختند.

در این مراسم پرچم مطهر بارگاه ملکوتی ضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و امیرالمومنین (ع) در کنار پرچم جمهوری اسلامی به اهتزار درآمد که از برنامه های ویژه این مراسم بود.

باید از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی محافظت کرد

حجت الاسلام محمد علی شهیدی در این مراسم با گرامیداشت 22 اسفندماه روز شهید اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن مردم و مسئولان دارند و باید خون مطهر این شهدا را پاسداری کرده و فرهنگ شهید و شهادت را به نسل های سوم و چهارم انقلاب اسلامی انتقال دهیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: قطعه 44 بهشت زهرا ویژه شهدای گمنام دفاع مقدس است و بیش از سی هزار شهید گمنام آرام گرفته اند به همین خاطر این قطعه از جایگاه مقدس و ویژه ای برخوردار است.

هر روز بر عزت کشور افزوده می شود

وی با اشاره به وجود بیش از 230 هزار شهید در کل کشور ادامه داد: در سراسر کشور بیش از 230 هزار شهید دفاع مقدس آرامیده اند و باید پیام این شهدا به نسل های آینده انتقال پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به دشمنی استکبار با نظام اسلامی و ملت ایران اضافه کرد: بیش از 37 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد و دشمنان از ابزارهای مختلف برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کردند اما نه تنها دشمن بر ملت ایران پیروز نشد بلکه هر روز بر عزت و سرافرازی ایران اضافه گردید.

معاون رییس جمهوری به نقش رهبری در خنثی سازی توطئه های دشمن اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی آگاهانه، مدبرانه و سیاستمدارانه نقش خود را ایفا کرده و تمام هجمه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که دشمنان تا به امروز بر این ملت روا داشته به خوبی پاسخ داده است.