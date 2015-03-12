پمینا باز هم مقابل مهرام شکست خورد/ در حسرت پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پمینای اصفهان عصر امروز در هفته هشتم لیگ حرفه‌ای بسکتبال کشور در ورزشگاه مخابرات اصفهان به مصاف مهرام تهران رفت.

مهرام که در این بازی مقابل پمینا عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، در کوارتر نخست مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و به سرعت نتیجه گرفت تا این کوارتر با نتیجه ۱۲ بر ۶ به سود مهرام به پایان برسد.

پمینا در کوارتر دوم اما بهتر ظاهر شد و توانست اختلاف امتیازی را جبران کند و کوارتر دوم مسابقه نیز به سود پمینا با نتیجه ۲۲ بر ۱۹ به پایان رسد تا نیمه نخست با نتیجه ۲۳ بر ۲۳ به پایان برسد.

تیم اصفهانی در کوارتر سوم باز هم عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت و با وجود تلاش‌های بسیار، از این مسئله نتیجه نگرفت تا در پایان کوارتر سوم، نتیجه ۴۳ بر ۳۶ به سود مهرام بر تابلوی مسابقه حک شود.

پمینا در کوارتر چهارم هم ضعیف عمل کرد و نتیجه خوبی به دست نیاورد تا در نهایتد مهرام با نتیجه ۶۴ بر ۵۷ پیروزی این مسابقه را ازآن خود کند.

مهرام که همواره در دیدارهای اخیر خود مقابل پمینای اصفهان پیروز مسابقه بوده، امروز هم در دیدار با پمینا پیروز میدان شد تا پمینا در حسرت شکست این تیم مقتدر بماند.