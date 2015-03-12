  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۹

هفته هشتم لیگ حرفه‌ای بسکتبال؛

پمینا باز هم مقابل مهرام شکست خورد/ در حسرت پیروزی

پمینا باز هم مقابل مهرام شکست خورد/ در حسرت پیروزی

اصفهان- تیم بسکتبال پمینای اصفهان عصر امروز در هفته هشتم لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های کشور بار دیگر مقابل مهرام تهران متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پمینای اصفهان عصر امروز در هفته هشتم لیگ حرفه‌ای بسکتبال کشور در ورزشگاه مخابرات اصفهان به مصاف مهرام تهران رفت.

مهرام که در این بازی مقابل پمینا عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، در کوارتر نخست مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و به سرعت نتیجه گرفت تا این کوارتر با نتیجه ۱۲ بر ۶ به سود مهرام به پایان برسد.

پمینا در کوارتر دوم اما بهتر ظاهر شد و توانست اختلاف امتیازی را جبران کند و کوارتر دوم مسابقه نیز به سود پمینا با نتیجه ۲۲ بر ۱۹ به پایان رسد تا نیمه نخست با نتیجه ۲۳ بر ۲۳ به پایان برسد.

تیم اصفهانی در کوارتر سوم باز هم عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت و با وجود تلاش‌های بسیار، از این مسئله نتیجه نگرفت تا در پایان کوارتر سوم، نتیجه ۴۳ بر ۳۶ به سود مهرام بر تابلوی مسابقه حک شود.

پمینا در کوارتر چهارم هم ضعیف عمل کرد و نتیجه خوبی به دست نیاورد تا در نهایتد مهرام با نتیجه ۶۴ بر ۵۷ پیروزی این مسابقه را ازآن خود کند.

مهرام که همواره در دیدارهای اخیر خود مقابل پمینای اصفهان پیروز مسابقه بوده، امروز هم در دیدار با پمینا پیروز میدان شد تا پمینا در حسرت شکست این تیم مقتدر بماند.

 

کد مطلب 2517084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها