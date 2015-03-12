نحوه واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی عصر پنج شنبه درجلسه شورای اداری بناب که با حضور دکترمحمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: مسئولان ارشد نظام همواره باید به میان مردم آمده و با آنها گفتگو کنند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه حضور رئیس جمهور، وزرا و مدیران ارشد نظام در شهرستانها و در جمع مردم قطعاً مایه دلگرمی مسئولان و مردم در آن مناطق است، افزود: ضروری است ارتباط مدیران ارشد کشور و استان با مردم تقویت شود.

حجت الاسلام باقری بنابی با تاکید بر اینکه برخی الزامات در واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی لحاظ نشده است، ادامه داد: امیدواریم شرکت مخابرات در زمینه توسعه زیرساختهای تلفن ثابت در کشور اقدامات جدی انجام دهد.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با اشاره به ضرورت دایرکردن خودپرداز در روستاهای این شهرستان تصریح کرد: روستاهای شهرستان بناب دارای جمعیت بیشتری هستند و برای اینکه روستاها رفته رفته خالی نشوند، باید نسبت به ایجاد و راه اندازی چنین سیستم هایی اقدام شود.