وزیر امور دینی بنگلادش در حرم بانوی کرامت حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) وزیر امور دینی بنگلادش در حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع)، ضمن ادای احترام به مقام حضرت فاطمه معصومه(س)، با مسئولان آستان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام حسینی‌نژاد، رئیس حوزه تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در این جلسه که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد؛ ضمن ابراز خرسندی از دیدار به وجود آمده و تعامل ایجاد شده میان مسلمانان ایران و بنگلادش اظهار داشت: امروز دوستان و دشمنان واحدی داریم که برای رسیدن به هدف مشترک دینی خود، باید متحد با هم پیش رویم.

وی افزود: بیگانگان در کشورهای اسلامی در حال فتنه انگیزی هستند و تنها راه مقابله و پیروزی در برابر آنها، اتحاد و همدلی ما است.

رئیس حوزه تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه خدا رهبرانی بزرگ برای هدایت ما قرار داده است؛ تصریح کرد: نبی مکرم اسلام(ص) به عنوان بزرگ‌ترین رهبر مسلمانان، با معجزه قرآن، هدایت و روش مقابله ما با دشمن و اتحاد مسلمانان را به ما آموخته است.



وی ادامه داد: این جایگاه و نقش نبی مکرم اسلام(ص) در هدایت جامعه موجب می‌شود که هر از چند گاهی در یکی از کشورهای غربی، به ساحت نورانی پیامبر رحمت جسارت می‌کنند. در چنین شرایطی ما باید هوشیار و آگاه باشیم و از ساحت مقدس قرآن و پیامبر اسلام(ص) دفاع کنیم تا بتوانیم از شر اجانب در امان باشیم.

حجت الاسلام حسینی‌نژاد افزود: امروزه رهبری که در ایران حضور دارد، از فرزندان خلف امام راحل است و توانسته مملکت را در برابر اجانب حفظ کند و بعد از انقلاب تا کنون غیر از خدا و رسول اکرم و مردم آن، کسی در امور آن دخالت نکرده است و این از برکت حرکت در مسیر اسلام ناب است.

وی تصریح نمود: هرچه زمان پیش می‌رود؛ بیشتر متوجه می‌شویم که بهترین شیوه را در اختیار داریم، خدا بهترین رهبران را به ما عطا فرموده و بالا‌ترین فرصت‌ها در دستان ماست تا به سمت تعالی حرکت کنیم.

رئیس حوزه تولیت آستان مقدس با بیان اینکه در این راه، شهدا و هزینه‌های فراوانی را از دست داده‌ایم؛ افزود: امروزه به برکت این خون‌ها، در قم مقدس، اساتید و فضلای زیادی در حوزه علمیه قم مشغول تدریس و تحصیل هستند و آموزه‌های اسلام ناب را به جهانیان ارائه می‌کنند.

وزیر امور دینی بنگلادش نیز در این دیدار اظهار داشت: برای نخستین بار است که به قم سفر می‌کنم و این سفر برای من بسیار ارزشمند است.

مطیع رحمان افزود: همه مسلمانان با هم برادرند و از پیکره واحدی تشکیل شده‌اند؛ هرچه این اتحاد گسترده‌تر باشد، توفیقات جامعه اسلامی نیز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمانی که به کشور خود بازگردم، مشاهدات و آنچه در این شهر و این مکان دیدم را در کشور خود مطرح خواهم نمود.