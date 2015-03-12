نشاط سیاسی با وفاق احزاب حاصل میشود/فعالیت مجوزدار باید حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، عصر امروز در در نشست مسئولان احزاب و تشکل‌ های سیاسی استان یزد با بیان اینکه احزاب هزاران نقطه مشترک دارند که باید آنها را تقویت کنند، اظهار داشت: ما به دنبال وفاق هستیم نه جذب احزاب به یکدیگر که اگر این گونه باشد، دیگر حزبی برپا نخواهد بود ضمن اینکه اگر قرار بود جذبی اتفاق بیفتد، سالها پیش انجام شده بود.

وی با بیان اینکه مردم اغلب تنش های احزاب را شاهد بوده اند، تصریح کرد: تصور مردم امروز از احزاب و اشخاص سیاسی تصور چندان جالبی نیست بر این اساس باید چهره وفاق احزاب نیز برای مردم نمایش داده شود.

مقیمی بر حرکت شناسنامه دار احزاب تاکید کرد و افزود: ما گر بخواهیم در کشور اصولی حرکت کنیم باید دامنه احزاب را هر چه وسیعتر کنیم و احزاب را در مسیر حرکت قانونی هدایت کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: اگر بخواهیم جامعه به خوبی اداره شود و نشاط سیاسی در کشور حاکم شود، باید یکدیگر را تحمل کرده و نقاط مشترک را بیشتر تقویت کنیم.

مقیمی در مورد برگزاری این نشست در استان یزد با بیان اینکه یزد هفتمین استانی است که با احزاب آن جلسه برگزار کرده ایم، بیان کرد: قصد ما این است که نشاط سیاسی به دنبال مشارکت احزاب ایجاد شود تا از آن برای بهبود فضای انتخابات آینده استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: ما می ‌خواهیم این جلسه به همگرایی بیانجامد و اگر نتوانیم یکدیگر را تحمل کنیم و بخواهیم هر چه مسئله سیاسی و مشکل در طول ۳۰ سال گذشته داشته ‌ایم در این جلسه حل کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

معاون سیاسی وزیر کشور در مورد اقدامات دارای مجوز نیز عنوان کرد: احزاب تلاش کنند برای هر کار و اقدامی که می‌ خواهند انجام دهند، مجوز داشته باشند و وقتی کاری مجوز دریافت می ‌کند باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و کسی اجازه نداشته باشد برنامه مجوزدار را به هم بریزد.

مقیمی یادآور شد: ما به دنبال این هستیم که حزب تشکیل شود، از آن صیانت کنیم و اگر خلاف کرد، آن را منحل کنیم و در این مسیر نیز با جدیت پیش خواهیم رفت.

استاندار یزد نیز در این نشست بر همدلی بیش از پیش احزاب استان یزد تاکید کرد و افزود: برای رفع مشکلات احزاب و کاهش تنش میان آنها باید جلسات بیشتری برگزار شود.

سیدمحمد میرمحمدی با بیان اینکه فضای استان یزد با حضور احزاب باید یک فضای با نشاط سیاسی باشد، خاطرنشان کرد: احزاب باید در مسیر جلب مشارکت مردم در عرصه های سیاسی تلاش کنند و کاری نکنند که مردم از سیاست دلزده شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد ۱۷ تشکل شناسنامه دار سیاسی فعالیت می کنند که چهار مورد آنها استانی و ۱۳ مورد دیگر از احزاب کشوری هستند که دفاتر آنها در استان یزد نیز فعال است.

محمدعلی طالبی با اشاره به برگزاری سه جلسه با احزاب در طول سال جاری بیان کرد: احزاب استان یزد باید به جز انتخابات در دیگر ایام سال نیز فعال باشند.

وی یکی از درخواستهای مشترک احزاب استان یزد را تشکیل خانه احزاب دانست و تصریح کرد: یزد به لحاظ تنوع سیاسی شرایط خاص و ویژه ای دارد و امیدواریم با تدابیر مرکز، در این مقطع شاهد نشاط سیاسی در استان یزد باشیم.