ارائه آموزش های ترافيكی به چهار هزار دانش آموز گرگانی در سال ٩٣

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظفری نیا، شامگاه پنجشنبه، در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: یكی از مهمترین مباحث آموزشی در سرفصل های این سازمان، آموزش مباحث ترافیک و عبور و مرور برای كودكان و نوجوانان است و بر همین اساس در سال ٩٣ بیش از ٩٠ مهد كودک و مدرسه میهمان مجموعه پارک ترافیک این سازمان بودند.

مظفری نیا با اشاره به سرمایه گذاری شهرداری گرگان طی سال های گذشته در بحث ایجاد مركز آموزش تراقیك خاطر نشان كرد: خوشبختانه یكی از مراكز فعال در زمینه آموزش، مجموعه پارك ترافیك است كه بهره برداری از آن در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی قرار گرفته است. در این مركز كودكان و نوجوانان به عنوان مخاطبین اصلی آموزش های ترافیكی به شمار می روند و در طول زمان سه ساعته كه در مجموعه آموزشی به سر می برند به روش های مختلف با مسایل ترافیكی آشنا می شوند.

وی یاد آور شد: سه مرحله آموزش در هر دوره سه ساعته تعریف شده است. در مرحله اول مخاطبین از طریق یك برنامه شاد و نمایشی در سالن آمفی تئاتر مركز با كلیات مسایل ترافیك آشنا می شوند.

وی بیان کرد: در مرحله دوم كودكان و نوجوانان با علایم اصلی ترافیكی آشنا می شوند و در ادامه به ذوق و خلاقیت خود طرح های تصویری با استفاده از الگوها تولید می كنند. در مرحله سوم به صورت عملی در فضای محوطه پارك ترافیك نحوه عبور و مرور از خط كشی عابر پیاده و همچنین رعایت نكات ایمنی در استفاده از وسایل نقلیه نظیر دوچرخه را آموزش می بینند.

مظفری نیا ضمن تشكر از همكاری پلیس راهور استان گلستان، اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان و همچنین آموزش و پرورش شهرستان گرگان در هماهنگی بین مركز آموزش ترافیك و مدیران مدارس، اظهار امیدواری كرد تا در سال ٩٤ سطح این آموزش از نظر كمی به پنج هزار نفر برسد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی هزینه ی صرف شده توسط این سازمان را در طول سال ٩٣ در مركز آموزش ترافیك را بالغ بر ٢٢٠ میلیون ریال ذكر كرد.

لازم به ذكر است مجموعه پارك آموزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در بلوار كمربندی، شهرك مولوی در حال بهره برداری و خدمات رسانی به شهروندان است.