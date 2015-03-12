خودکفایی ایران در ساخت شناور مسافری/۴فروند شناور ناجی در حال ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد سعیدنژاد در حاشیه آیین بهره برداری و به آب اندازی دو فروند شناور جستجو و نجات دریایی ساخته شده در جزیره کیش به خبرنگاران گفت: در راستای سیاست های دولت در زمینه توسعه گردشگری دریایی و افزایش ایمنی در این بخش، سازمان بنادر و دریانوردی کشور اقدام به افزایش ناوگان جستجو و نجات دریایی در داخل کشور کرده است.

وی ادامه داد: دو فروند شناور جدید جستجو و نجات دریایی(ناجی) توسط شرکت های داخلی با بالاترین استاندارد جهانی و بالاترین سرعت(۴۵ گره دریایی معادل ۸۲ کیلومتر بر ساعت) ساخته شده که امروز به بهره برداری رسید. این شناورهای پیشرفته به منظور پشتیبانی از سفرهای دریایی تعطیلات نوروزی ۹۴ به ناوگان جستجو و نجات دریایی جنوب کشور اضافه می شوند.

سعیدنژاد همچنین از ساخت ۴ فروند شناور ناجی دیگر تا نیمه نخست سال آینده خبر داد و ضمن اشاره به بومی سازی فناوری ساخت اینگونه شناورها، افزود: شناورهای جستجو و نجات دریایی از محل منابع داخلی سازمان بنادر ساخته می شوند و علاوه بر آنها، انواع مختلف شناورهای دیگر نیز با مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در حال ساخت است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور تصریح کرد: با وجود تحریم های ناجوانمردانه غرب جمهوری اسلامی ایران، ساخت شناورهای امداد و نجات دریایی توسط متخصصان داخلی صورت می گیرد؛ زیرا این موضوع به نجات جان انسان ها در دریا مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از رسالت های مهم این سازمان توجه به مباحث ایمنی دریایی در سطح سواحل و بنادر است، هم اکنون در قالب توافقنامه های دوجانبه آماده همکاری با کشورهای منطقه در زمینه مباحث امداد و نجات دریایی هستیم.

سعیدنژاد ضمن بیان این مطلب که سازمان بنادر سال هاست که عضو سازمان جهانی دریانوردی می باشد و هم اکنون در لیست سفید این سازمان بین المللی قرار دارد، افزود: ایمنی دریانوردی در آبراهه های ایران در شرایط کاملا امن انجام می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اعلام این خبر که ایران در زمینه ساخت شناورهای مسافری به خودکفایی رسیده است، گفت: هم اکنون کیفیت شناورهای مسافری با افزایش ظرفیت و نوسازی ناوگان بهتر شده که برای تحقق شعارهای دولت، مردم را به تجربه سفرهای ایمن دریایی تشویق می کنیم.

وی پیش بینی کرد؛ در سال ۹۴ بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون نفر سفر دریایی با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ انجام شود.

سعیدنژاد در پایان بیان کرد: عمده سفرهای دریایی کشور در هرمزگان و جزایر آن انجام می شود که در همین زمینه، طرح های توسعه ای بنادر این استان با مشارکت بخش خصوصی به انجام رسیده است. همچنین، امسال گروه های مردمی در قالب همیاران ناجی در بحث جستجو و نجات به تیم های امدادی کمک می کنند.

به گزارش مهر، سفر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و بهره برداری از پروژه یاد شده بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.