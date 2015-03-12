ضرورت ایجاد و راه اندازی پست بانک در روستاهای پرجمعیت بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری بناب با تاکید بر اینکه روستاهای شهرستان بناب نیاز به پوشش تلفن همراه، دفاتر پستی و پست بانک دارند، گفت: از ۲۸ روستای شهرستان تنها در یک روستا بنام صَوَر تلفن همراه آنتن نمی دهد.

وی سپس با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۲ هزار شماره تلفن ثابت در این شهرستان فعال است، ادامه داد: همچنین ۶۹ هزار خط تلفن همراه و ۱۰ هزار مشترک دیتا در شهرستان بناب فعال است.

فرماندار بناب همچنین با اشاره به اینکه دفاتر پیشخوان دولت بناب به جهت پایین بودن حق الزحمه کارهای پستی را انجام نمی دهند، گفت: باید این دفاتر استاندارد شده و آیین نامه های مربوطه در این خصوص اصلاح شود.

فرج اللهی با اشاره به وجود دفتر پستی در روستای خوشه مهر از توابع شهرستان بناب خواستار راه اندازی دفتر پستی این روستا شد.