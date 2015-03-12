تا مشخص شدن قهرمان راه زیادی مانده/ نیمه دوم بدشانس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی پس از شکست یک بر صفر استقلال مقابل نفت با بیان این مطلب افزود: ما دو نیمه متقاوت را برگزار کردیم. نیمه اول بسیار ضعیف عمل کردیم و بازی کاملا در اختیار تیم نفت بود، اما در نیمه دوم بازی در اختیار ما بود و موقعیت های بسیار زیادی داشتیم که متاسفانه با بدشانسی و عملکرد خوب بیرانوند از دست دادیم.

وی تاکید کرد: در روزی که می توانستیم ۳ امتیاز را از آن خود کنیم، به‌خاطر درخشش بیرانوند بازی را واگذار کردیم.

مهاجم استقلال در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی امروز استقلال مقابل نفت چه بود؟، گفت: در خط هافبک ما دو بازیکن تاثیرگذار را در اختیار نداشتیم و همین مساله باعث شد تا نتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

عنایتی در پایان افزود: هنوز تا پایان فصل راه بسیاری مانده است و نمی توان از الان مشخص کرد که چه تیمی در پایان فصل قهرمان خواهد شد.