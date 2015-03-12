تجهیز ۲۵ هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه نج شنبه در جریان سفر به شهرستان بناب در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده گفت: سال آینده ۴۰ شهرستان کشور نیز تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه قرار خواهند گرفت که جزو اولویت ماست.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود ۲۰۰ شهرستان کشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه هستند، ادامه داد: با حمایت بخش خصوصی از سال آینده امکانات را به سمت بخش خصوصی سوق خواهیم داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سپس از هزینه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی شرکت مخابرات برای اجرای طرح نسل سوم تلفن همراه در استان آذربایجان شرقی و در شهرستان بناب خبرداد و اظهار کرد: دولت در صدد است که از سال آینده اپراتور دوم پست را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی درخاتمه سخنان خود تأکید کرد: انجام دولت الکترونیک و راه اندازی شبکه های اطلاعات جزو برنامه های دولت است و در صددیم با واگذاری اپراتور دوم پست به بخش خصوصی و با حمایت از بخش خصوصی امکانات آی سی تی(ICT) را واگذارکنیم.