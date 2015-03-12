به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صفوی غروب پنج شنبه پس از پایان دیدار تیم‌های هندبال صبای قم و نفت و گاز گچساران در لیگ بر‌تر هندبال که در قم برگزار شد، اظهار داشت: ما بازی را خوب شروع کردیم و همین بازی خوب را در دقایق پایانی بازی انجام دادیم و من از بازیکنانم رضایت دارم زیرا آنها از جانشان برای تیم مایه گذاشتند.

وی افزود: بازیکنان ما امروز خوب بازی کردند و شرایط بازی در دقایق پایانی به سمتی پیش می‌رفت که اختلاف را کم کردیم اما بی‌تجربگی و جوانی سبب شد نتوانیم از تمام موقعیت‌هایمان استفاده کنیم و بتوانیم برنده بازی باشیم.

سرمربی تیم هندبال صبای قم گفت: هر تیم برای رسیدن به هدف خود باید به عقبه و پشتیبانی خود از سمت و سوی باشگاه و مدیران نگاه کند در حالی که تیم ما فقط نام باشگاه صبا را یدک می‌کشد و امروز هم در حالی برابر نفت و گاز بازی کردیم که قرار بود بازی ساعت ۴ آغاز شود و فدراسیون به دلیل عدم پرداخت ورودی لیگ به ما اجازه بازی نمی‌داد.

صفوی بیان داشت: نیم فصل تمام شد و این مسابقه نخستین بازی از دور برگشت ما بود و امروز چند بازیکن خود را هم در اختیار نداشتیم و علت غیبت آنها خواسته‌های به حقی است که دارند و این خواسته‌ها برآورده نشده است.

وی عنوان کرد: ۸۰ درصد مبالغ قرارداد فصل گذشته تیم هندبال صبا پرداخت نشده و امسال هم تا این لحظه پولی نگرفته‌ایم و قول داده‌اند تا پیش از سال نو، مبالغی به بازیکنان ما پرداخت شود و ما هم امیدواریم این مشکل حل شود و در مسابقات آینده بتوانیم به نحوی تیم را در لیگ بر‌تر حفظ کنیم.

سرمربی تیم هندبال صبای قم تصریح کرد: همه تلاش ما برای شهرمان است و دل ما برای این تیم می‌سوزد و انشاء لله مدیران قم برای این تیم تدبیری در نظر بگیرند و این تکرار مکررات است که بگوییم قرارداد بازیکنان تیم هندبال صبا با یک بازیکن درجه ۳ تیم فوتبال صبا قابل مقایسه نیست.