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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۰۴

نفرات برتر معرفی شدند؛

گلستان قهرمان مسابقات کشتی کمربند كشور شد

گلستان قهرمان مسابقات کشتی کمربند كشور شد

تیم گلستان عنوان قهرمانی رقابتهای کشتی کمربند (آلیش) مردان قهرمانی کشور در بندر گز را از ان خود كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با شرکت ۷۷ کشتی گیر در قالب ۱۸ تیم از ۱۵ استان کشور طی ۶ دور و با انجام ۹۹ کشتی، روز ۲۱ اسفندماه در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندر گز استان گلستان برگزار شد.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- حمید بهرامی (گلستان الف) ۲- موسی پرویزی (خراسان شمالی) ۳- آزاد منصور روستا (تهران) و اسماعیل میرزایی (گلستان ب) ۵- احمد دلیری (خراسان رضوی) و سجاد صالح پور (اصفهان)
۷۰ کیلوگرم: ۱- حاجی محمد یابنده (توابع تهران) ۲- شعبان علی رحیمی (گلستان ب) ۳- محمد امیری (تهران) و حامد سلیمی (سمنان) ۵- هادی جنگی (آذربایجان شرقی) و محسن هنردوست (خراسان رضوی)
۸۰ کیلوگرم: ۱- یعقوب کر (گلستان الف) ۲- کاظم سید النگی (گلستان ج) ۳- احسان واحدی (مرکزی) و هادی سلیمی (سمنان) ۵- روح اله خادمی (خراسان شمالی) و مصطفی یوسفی (تهران)
۹۰ کیلوگرم: ۱- محمد تیموری (مرکزی) ۲- داود عوض زاده (توابع تهران) ۳- یعقوب جلایر (خراسان شمالی) و هادی وفایی پور (همدان) ۵- غلامحسین نبی زاده (سمنان) و حسن ستوده (خراسان رضوی)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱- عبدالواحد محمدی (توابع تهران) ۲- احمد بوداغی (مازندران) ۳- عبداله ایری (گلستان الف) و جلال پیرمردی (تهران) ۵- مولام بردی کوشا (خراسان شمالی) و مصطفی شهری (خراسان رضوی)
۱۰۰+ کیلوگرم: ۱- امیر هومن (مرکزی) ۲- صابر نظری (مازندران) ۳- عظیم خواجه زاده (گلستان الف) و قاسم رحیمی فر (خراسان شمالی) ۵- مسعود عظیمی (اصفهان) و رسول صفری (البرز)

رده بندی تیمی:
۱- گلستان الف ۴۳ امتياز
۲- خراسان شمالی ۳۷ امتیاز
۳- مرکزی ۳۵ امتیاز
۴- تهران ۳۴ امتیاز
۵- توابع تهران ۳۰ امتیاز
۶- خراسان رضوی ۲۹ امتیاز

مربی نمونه : نصراله ملکا  (گلستان)
داور نمونه: ولی اله شربتی (گلستان)
فنی‌ترین کشتی گیر: یعقوب کر (گلستان)
تیم اخلاق: استان خراسان رضوی

کد مطلب 2517132

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