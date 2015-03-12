گلستان قهرمان مسابقات کشتی کمربند كشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با شرکت ۷۷ کشتی گیر در قالب ۱۸ تیم از ۱۵ استان کشور طی ۶ دور و با انجام ۹۹ کشتی، روز ۲۱ اسفندماه در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندر گز استان گلستان برگزار شد.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- حمید بهرامی (گلستان الف) ۲- موسی پرویزی (خراسان شمالی) ۳- آزاد منصور روستا (تهران) و اسماعیل میرزایی (گلستان ب) ۵- احمد دلیری (خراسان رضوی) و سجاد صالح پور (اصفهان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- حاجی محمد یابنده (توابع تهران) ۲- شعبان علی رحیمی (گلستان ب) ۳- محمد امیری (تهران) و حامد سلیمی (سمنان) ۵- هادی جنگی (آذربایجان شرقی) و محسن هنردوست (خراسان رضوی)

۸۰ کیلوگرم: ۱- یعقوب کر (گلستان الف) ۲- کاظم سید النگی (گلستان ج) ۳- احسان واحدی (مرکزی) و هادی سلیمی (سمنان) ۵- روح اله خادمی (خراسان شمالی) و مصطفی یوسفی (تهران)

۹۰ کیلوگرم: ۱- محمد تیموری (مرکزی) ۲- داود عوض زاده (توابع تهران) ۳- یعقوب جلایر (خراسان شمالی) و هادی وفایی پور (همدان) ۵- غلامحسین نبی زاده (سمنان) و حسن ستوده (خراسان رضوی)

۱۰۰ کیلوگرم: ۱- عبدالواحد محمدی (توابع تهران) ۲- احمد بوداغی (مازندران) ۳- عبداله ایری (گلستان الف) و جلال پیرمردی (تهران) ۵- مولام بردی کوشا (خراسان شمالی) و مصطفی شهری (خراسان رضوی)

۱۰۰+ کیلوگرم: ۱- امیر هومن (مرکزی) ۲- صابر نظری (مازندران) ۳- عظیم خواجه زاده (گلستان الف) و قاسم رحیمی فر (خراسان شمالی) ۵- مسعود عظیمی (اصفهان) و رسول صفری (البرز)

رده بندی تیمی:

۱- گلستان الف ۴۳ امتياز

۲- خراسان شمالی ۳۷ امتیاز

۳- مرکزی ۳۵ امتیاز

۴- تهران ۳۴ امتیاز

۵- توابع تهران ۳۰ امتیاز

۶- خراسان رضوی ۲۹ امتیاز

مربی نمونه : نصراله ملکا (گلستان)

داور نمونه: ولی اله شربتی (گلستان)

فنی‌ترین کشتی گیر: یعقوب کر (گلستان)

تیم اخلاق: استان خراسان رضوی