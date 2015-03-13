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۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۳

حجت اسلام عابدینی:

گرایش جوانان به ارزشهای اسلامی هر روز بیشتر می شود

گرایش جوانان به ارزشهای اسلامی هر روز بیشتر می شود

آبیک- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: بر خلاف تصور برخی که جوانان را دین گریز می دانند به لطف الهی گرایش جوانان به ارزشهای اسلامی هر روز بیشتر می شود که به اتکاء آنها از نظام صیانت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در اولین یادواره شهدای جاویدالاثر شهرستان آبیک که پنج شنبه شب در مسجد امام جعفر صادق (ع) آبیک برگزار شد اظهار داشت: هر چه داریم به برکت شهداست و همه وظیفه داریم قدردان جایگاه والای این عزیزان در جامعه باشیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرموده اند اگر اسرائیل غلطی بکند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم اما عده ای برخلاف نظر رهبری می گونید ما با اسرائیل سرجنگ نداریم.

جوانان ما دین گریز نیستند

وی تصریح کرد: امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شناخت بیشتر جوانان متدین، انقلابی و دیندار فرمودند ما انقلاب اسلامی را به کشورهای دیگر صادر می کنیم و امروز شاهد صدور انقلاب به اقصی نقاط جهان هستیم و بسیاری از تحولات با الهام از ایران اسلامی در حال وقوع است.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: عده ای می گویند جوانان ما دین گریز شده اند اما مرور برخی حوادث نشان می دهد هر روز بیش از گذشته جوانان به سمت مسائل عمیق اسلامی و دینی روی می آورند و مقام معظم رهبری نیز به اتکای همین جوانان مؤمن و دیندار فرمودند ما تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم.

قزوین

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین یادآورشد: خداوند متعال جایگاه والای شهدا را در قرآن به ما معرفی می کند و در این میان هیچ عنوانی ارزشمندتر از "شهید" وجود ندارد و مقام شهید از همه مسئولیتها بالاتر است.

وی بیان کرد: خداوند در سوره مبارکه بقره فرموده اند: "کسانیکه در راه خدا کشته می شوند زنده اند و آنان را نباید مرده بپندارید"؛ چراکه آنان در نزد خداوند از جایگاه والایی برخوردار هستند."

آیت الله عابدینی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به رسول خدا فرموده اند: "تو نمی توانی به مردگان حرف بشنوانی" که خداوند متعال این مهم را خطاب به کسانی فرموده اند که در دنیا هستند اما سخنان خداوند و پیامبر(ص) در آنها نفوذ نمی کند.

این مسئول تصریح کرد: خداوند متعال در سوره آل عمران می فرماید: "نه تنها نباید کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده بنامیم بلکه خیال کردن این معنا هم باطل است که شهدا مرده اند و بر سفره ضیافت حضرت حق قرار ندارند."

وی عنوان کرد: خداوند متعال در سوره انفال فرموده اند: " ای کسانیکه ایمان آورده اید آیا صدای خدا و رسول را نمی شنوید؟" این مطلب یکی از دلایل زنده بودن شهدا است؛ خداوند همه انسان ها را صدا می کند تا با موهبت و دستورهایی چون نماز خواندن، روزه گرفتن، جهاد کردن، ذکر و ظلم نکردن انسان را بیدار و زنده کند و برخورداری از این موهب ها نشانه زنده بودن انسان هاست.

رزمندگان اسلام سرشار از ایمان و یقین بودند

امام جمعه شهر قزوین بیان کرد: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس با ایمان و یقین قلبی خط شکنی می کردند و در مقابله با بعثی های آمریکایی و اسرائیلی هیچ تردید و ترسی به دل راه ندادند.

 عابدینی یادآور شد: خداوند در قرآن کریم می فرمایند "ای کسانیکه ایمان آورده اید اگر می خواهید زنده شوید خداوند و رسول خدا را اطاعت کنید"؛ در دفاع مقدس جوانان استخاره نکردند با اطاعت از این آیه و با یقین و استواری وارد میدان مبارزه شدند.

محمدتقی نبی لو، غلامحسین پورفلاح، لطفعلی رشیدی، چنگیز بهرامی زیارانی، قاسم تورنگ، جمشید شفیعی، فرهاد کامران ماسوله، بهمن بیک زاده و اکبر صفی صمغ آبادی شهدای جاویدالاثری هستند که از شهرستان آبیک به مناطق مختلف جنگی اعزام شدند.

کد مطلب 2517142

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