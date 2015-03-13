کشمکش های کشتارگاه صنعتی/ افزایش ۱۵ درصدی بودجه شهرداری نکا

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی میری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی بودجه سال ۹۴ بیان داشت: از ۱۵ میلیارد بودجه شهرداری نکا در سال جاری در حال حاضر ۸۰ درصد محقق و در سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی ۱۶۷ میلیارد ریال مصوب شد.

وی افزود: از میزان بودجه مصوب شده سال آینده ۵۷ درصد جهت پروژه های عمرانی و ۴۳ درصد در پروژه های جاری شهرستان نکا تخصیص داده می شود.

شهردار نکا با تاکید برتقویت زیر ساخت های سطح شهر تصریح کرد: شهرداری در کنار پروژه های روبنایی و زیباسازی شهر با قوت به تقویت زیر ساخت های شهری می پردازد به طوریکه در سال جاری احداث زیرگذر نیروگاه، پل سی متری، آسفالت جاده شاه عباسی به عنوان اولین جاده سنگ فرشی در شهرستان، ادامه روند احداث کانال میدان امام حسین تا راه آهن و احداث سیل بند نکا رود از جمله پروژه های شهرداری نکا است که سال جاری در دستور کار قرار دارد.

آغاز پروژه زیرگذرنیروگاه

به گفته میری با آغاز پروژه زیر گذر نیروگاه قطعا از میزان حداکثری تصادفات شهرستان کاسته می شود که ۱۰میلیارد ریال اعتبار جهت اتمام این پروژه برآورد شده است.

وی اضافه کرد: جهت اتمام آسفالت جاده شاهباسی دو میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال، احداث کانال میدان امام حسین تا راه آهن پنج میلیارد ریال، سیل بند نکارود با پنج میلیارد ریال و اتمام پروژه پل سی متری با ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری هزینه می شود.

شهردار نکا با اشاره به اولویت بندی آسفالت شهری اذعان داشت: در حوزه آسفالت شهری با هدف افزایش و ترویج نهضت آسفالت اولویت اصلی با خیابان های فاقد آسفالت بوده به طوریکه از فروردین ماه ۹۳ تاکنون شش هزار و۱۲۳ تن آسفالت در خیابان های فاقد آسفالت مورد استفاده و دو هزار و۸۲۰ تن دیگر جهت لگه گیری خیابان ها سطح شهر صرف شد.

این مسئول با بیان کشمکش های کشتارگاه صنعتی شرق مازندران افزود: با وجود اینکه شهرداری نکا سه میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال جهت ساخت کشتارگاه صنعتی شرق مازندران هزینه کرده است اما سایر شهرهای شرق استان حاضر به مشارکت نشدند.

به گفته میری این کشتارگاه با وجود تمامی کشمکش های روبرو شده در حال حاضر شش درصد پیشرفت فیزیکی داشته لذا اگر مشارکتی از جانب شهرهای دخیل دراین طرح صورت نگیرد شهرداری نکا به صورت جداگانه کشتارگاه صنعتی متعلق به شهروندان نکایی احداث خواهد کرد و اگر مجوز کشتارگاه اختصاصی صادر شود برد دو سویه نصیب شهرستان خواهد شد.

وی در ادامه به پیشرفت ۹۰ درصدی کمپوست زباله شرق مازندران اشاره و همچنین معضل کمپوست زباله را مهمتر از کشتارگاه صنعتی دانسنت وبیان داشت: خوشبختانه با رایزنی های صورت گرفته و اشتراک ۲۷ درصدی، پیشرفت ۹۰ درصدیا پروژه کمپوست زباله شاهد بودیم که درحال حاضر تنها بحث مناقصه و واگذاری آن مانده که به زودی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

شهردار نکا مهمترین مصوبه سال جاری را بررسی تعرفه عوارض وبودجه شهرداری دانست و افزود: از ۱۵ آذرماه سال جاری تاکنون ۱۷۰ فقره پرونده مطروحه انجام و ۲۰ میلیارد ریال وصولی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری نکا صورت گرفت.

این مسئول با اشاره به خانه تکانی شهری ایام نوروز در نکا بیان کرد: همزمان با فرارسیدن نوروز باستانی خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته خانه تکانی شهری در ۱۱ منطقه از سطح شهر با هدف فضاسازی و زیباسازی شهری با استقبال شهروندان به خوبی انجام شد.

شهردار نکا با بیان کاهش عوارض و قرار دادن بسته تشویقی برای شهروندان نکایی گفت: کسانی که تا قبل ازپایان اسفند ماه سال جاری تمامی بدهی خود را نسبت به مالیات ها وعوارض شهرداری پرداخت نمایند از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار می شوند.

میری در پایان رفع سد معبر، تغییر بافتهای فرسوده شهری، ترمیم پل نکا رود و احداث پل ماشین رو در منطقه علمیه و چمازی را از جمله برنامه های در دست اقدام شهرداری نکا در سال آینده برشمرد که با مشارکت، برنامه ریزی و تفکری ایده آل با جدیت نهایی می شود.