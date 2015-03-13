توزیع اعتبارات قانون معادن میان شهرستان های هرمزگان

به گزارش خبرنگاار مهر، صالح دریانورد پنجشنبه شب در شانزدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان عنوان کرد: بیش از یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون تومان اعتبار از محل تبصره شش ماده ۱۲ قانون معادن در اختیار استان هرمزگان قرار گرفته که بنا بر قانون باید در شورای برنامه ریزی میان شهرستان ها توزیع شود.

وی ادامه داد: به استناد قانون معادن ۱۵ درصد از حقوق دولتی که به حساب خزانه می رود به استان باز می گردد و مبانی توزیع این اعتبار در میزان حقوق دولتی حاصل شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان افزود: ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار تجهیز سالن های چند منظوره که برای مواقع بحرانی و حوادث مورد استفاده قرار می گیرد نیز در اختیار هلال احمر هرمزگان قرار خواهد گرفت و ۵۰ میلیون تومان نیز برای تکمیل این سالن ها در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار می گیرد.

دریانورد با اشاره به دستاوردهای همایش فرصت های استان هرمزگان، تصریح کرد: این همایش به دستور استاندار هرمزگان اجرایی و خوشبختانه به لحاظ شکلی و محتوایی به صورت تاثیرگذار و خوبی برگزار شد.

شایان ذکر است؛ در این نشست وضعیت طرح جامع شهر میناب بررسی و مصوب شد و توزیع اعتبارات قانون معادن و تجهیز و تکمیل سالن های چند منظوره نیز به تصویب شورای برنامه ریزی رسید.