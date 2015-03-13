مسکن در سال ۹۳ از رکود خارج نشد/ سایه رکود بازار بر سال جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۳ در حالی به پایان می رسد که رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد و تغییری در وضعیت معاملات و ساخت و ساز مسکن در کل کشور به چشم نمی خورد.

در واقع رکود بازار مسکن که از شهر تهران آغاز شد و رفته رفته تمام کشور را در برگرفت، دومین سال را هم پشت سر می گذارد درحالی که هنوز تغییر چشمگیری که نشانگر خروج از رکود باشد، در این بازار به چشم نمی خورد.

هرچند کاهش نرخ رشد قیمت مسکن خبر خوبی برای بخش مسکن به شمار می رود اما از آنجایی که کاهش نرخ رشد ناشی از رکود بازار است، بنابراین نمی تواند نشانگر آینده خوبی برای مسکن به خصوص در کلان شهرها باشد.

آمارها حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۹۲، ۳۰ درصد افزایش داشته در حالی که در سال ۹۱ این رقم ۵۰ درصد رشد را نشان می دادف همچنین در نیمه اول امسال هم قیمت مسکن در تهران نسبت به سال ۹۲، معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است.

کاهش میانگین رشد قیمت مسکن در سال جاری، رکود عمیقی را در بازار مسکن نشان می دهد که مشخص نیست دامنه این رکود تا کجا ادامه پیدا می کند و چه تبعاتی را برای آینده تولید مسکن به همراه دارد.

همچنین باوجود اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران در نیمه اول امسال نسبت به سال ۹۲، ۴.۸ درصد افزاش نشان می‌دهد اما در مقایسه با تورم عمومی رشد واقعی قیمت مسکن تهران حدود ۷ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

براین اساس، باوجود کاهش نرخ رشد مسکن بازهم بازار رونق پیدا نکرده و فقط در نیمه دوم سال، متقاضیانی که پس انداز مناسب تری داشتند وارد بازار شده و مسکن مورد نیاز را خریداری کردند که این تعداد با حجم متقاضیان بازار مسکن فاصله زیادی دارد.

رکود بازار مسکن در کل کشور

هرچند که می توان نیمه دوم سال ۹۳ را نسبت به نیمه اول، دوران بهتری دانست اما همچنان بنگاه‌های املاک از نبود مشتری گلایه می کنند و تعداد زیادی خانه های ساخته شده در هر محله منتظر مشتری هستند.

این وضعیت در سایر شهرها هم حاکم است به طوری که کلان شهرهایی مانند اصفهان و شیراز هم با رکود بازار مسکن روبرو هستند، ضمن آنکه رکود ادامه دار بازار مسکن، شهرهای کوچک را هم در برگرفته است و در آن شهرها هم رونق واقعی در معاملات مسکن به چشم نمی خورد.

از سویی دیگر، فعالان بازار مسکن معتقدند که کاهش نرخ رشد قیمت مسکن بازهم تاثیری بر افزایش توان خانوارها ندارد و قیمت‌ها بالاتر از توان خرید خانوارها است، بنابراین کاهش قیمت نمی تواند کمکی به خروج از رکود بازار مسکن و خانه دارشدن متقاضیان واقعی بازار مسکن کند.

بنابراین سازندگان، فروشندگان و متقاضیان بازار مسکن در حالی امسال را پشت سر می گذارند که هر کدام از آنها امیدوارند سال آینده، وضعیت بهتری برای بخش مسکن ایجاد شود.