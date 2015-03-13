برتری آذرخودروی قم برابر آوای رزم و صعود به صدر جدول رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور شامگاه پنج شنبه در شرایطی برگزار شد که شاگردان غلامرضا دباغیان با پیروزی در نخستین مسابقه از هفته چهارم در قم خود را به قهرمانی نیم فصل نزدیک کردند.

آذرخودرو که پیش از این با ۲ بازی کمتر و اختلاف ۳ امتیازی با تیم کاراته دانشگاه آزاد در رده دوم جدول قرار داشتند در مسابقه‌ای از هفته چهارم به دیدار تیم تهرانی آوای رزم رفتند و این تیم را شکست دادند.

در این مسابقه آذر خودروی قم هم در بخش کاتا و هم در بخش کومیته نمایشی مقتدرانه برابر آوام رزم داشت و حاصل نهایی این نمایش دیدنی، برطری قاطع ۲۶ بر یک آذرخودروی نوین قم برابر آوای رزم بود.

آذرخودرو با این پیروزی جمع امتیازات خود را به عدد ۱۸ رساند و با تیم دانشگاه آزاد هم امتیاز شد در حالی که نماینده قم به دلیل غیبت در هفته دوم سوپرلیگ، یک بازی کمتر از دانشگاه آزاد انجام داده و در صورت پیروزی در آن مسابقه قهرمان نیم فصل می‌شود.

در ادامه دیدارهای هفته چهارم از دور رفت سوپرلیگ کاراته کشورمان تیم آذرخودروی قم در مسابقه‌ای از هفته چهارم با تیم شهید ستاری قرچک مسابقه می‌دهد و سپس در مسابقه معوقه هفته دوم با مهیار تهران مبارزه می‌کند و دانشگاه آزاد نیز در تنها مسابقه خود در هفته چهارم برابر مناطق نفت خیز جنوب روی تاتامی می‌رود.

آذرخودرو در هفته سوم سوپرلیگ ابتدا برابر تیم آکادمی کمربند سیاه تهران به پیروزی رسید و سپس در مسابقه‌ای پرحاشیه و دشوار در ‌‌‌نهایت ۱۴ بر ۱۳ برابر دانشگاه آزاد پیروز شد و در ‌‌‌نهایت با پیروزی بر مناطق نفت خیر جنوب به کار خود در این هفته پایان داد.

آذرخودرو قرار بود در هفته سوم سوپرلیگ کاراته دیداری معوقه برابر تیم مهیار تهران برگزار کند که این مسابقه در هفته سوم هم برگزار نشد و به هفته چهارم موکول شده است.