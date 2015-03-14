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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۰۳

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ بورس‌های جهانی سقوط کردند

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ بورس‌های جهانی سقوط کردند

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

یورو نیوز : بورس‌های جهانی به خصوص اروپایی به دنبال خبر احتمال افزایش نرخ بهره بانکی توسط "فدرال رزرو" آمریکا و ورشکستگی اقتصادی یونان با کاهش ارزش شاخص روبرو شدند.

راشا تودی : روسیه بعد از ۲۶ سال در هیات مدیره بانک جهانی صاحب کرسی شد.

یورو نیوز : پارلمان اروپا قرار است تا سقف ۰.۲ درصد اعتبار کارت‌های اعتباری اروپایی ها را افزایش دهد.

خبرگزاری روسیه : نرخ بیکاری روسیه بین ماه فوریه تا مارس با رشد ۰.۷ درصدی به رقم ۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

داچ ول : بزرگترین شرکت تامیین کننده برق آلمان اعلام کرد: به دلیل نوسانات قیمت نفت و انرژی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۳.۴۲ میلیارد دلار ضرر کرد.

بی بی سی : بعداز برنامه خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا، ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین میزان خود در ۱۲ سال اخیر رسید.

بلومبرگ : بانک مرکزی تایلند با هدف قوت بخشیدن به اقتصاد خود، نرخ بهره بانکی را تا ۱.۷۵ درصد کاهش داد.

نیوز نو : اتحادیه اروپا از فرانسه خواست، کسری بودجه این کشور باید به زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه برسد.

گلمن ساچ : احتمال می رود استرالیا تا ۱۲ ماه آینده با رکود روبرو شود.

او ایی سی دیی : میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در گروه جی ۲۰ ( ۲۰ کشور برتر اقتصاد دنیا) تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی، ۰.۹ درصد بوده است.

بلومبرگ : تولید صنعتی انگلیس در ماه ژانویه با کاهش ۰.۵ درصدی روبرو بود.

فایننشال تریبون : صادرات تجیهزات ژنراتورهای برقی ایران با ۱۱ درصد افزایش روبرو شده است.

دوآن : پاکستان به منظور کاهش هزینه های تولید برق خود با قطر قرارداد واردات گاز مایع امضا کرد.

کد مطلب 2517189
علیرضا کمندی

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