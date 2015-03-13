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۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

از صبح جمعه در مناطق ۲۲ گانه تهران؛

چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات پایتخت کلید خورد

چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات پایتخت کلید خورد

چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات پایتخت از ساعت ۹ صبح در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از انتخابات ۱۳ هزار و ۸۱۵ نفر در ۳۵۴ محله شهر تهران برای عضویت در شورایاری های محلات رقابت می کنند.

این انتخابات در ۱۸۰۰ شعبه اخذ رای از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ برگزار می شود و منتخبین با هدف کمک به اداره کردن محلات خود با محوریت شورای اسلامی شهر تهران با عنوان شورا یاری های محلات شهر تهران فعالیت می کنند.

از میان ۱۳ هزار و ۸۱۵ داوطلب عضویت در شورایاری های محلات شهر تهران تعداد ۳ هزار و ۵۴۰ نفر پذیرفته می شوند، تعداد شورایاران محلات ۱۰ نفر شامل ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.

رای دهندگان بایستی ۱۸ سال تمام داشته باشند و به همراه کارت ملی و شناسنامه می توانند رای خود را به صندوق اخذ رای بیندازند.

کد مطلب 2517191
حبیب احسنی پور

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