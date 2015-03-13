چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات پایتخت کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از انتخابات ۱۳ هزار و ۸۱۵ نفر در ۳۵۴ محله شهر تهران برای عضویت در شورایاری های محلات رقابت می کنند.

این انتخابات در ۱۸۰۰ شعبه اخذ رای از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ برگزار می شود و منتخبین با هدف کمک به اداره کردن محلات خود با محوریت شورای اسلامی شهر تهران با عنوان شورا یاری های محلات شهر تهران فعالیت می کنند.

از میان ۱۳ هزار و ۸۱۵ داوطلب عضویت در شورایاری های محلات شهر تهران تعداد ۳ هزار و ۵۴۰ نفر پذیرفته می شوند، تعداد شورایاران محلات ۱۰ نفر شامل ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.

رای دهندگان بایستی ۱۸ سال تمام داشته باشند و به همراه کارت ملی و شناسنامه می توانند رای خود را به صندوق اخذ رای بیندازند.