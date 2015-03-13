به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی این دوره از جشنواره پویانمایی تهران هم مثل سال‌های گذشته در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد. در این مراسم مدیرعامل و مسوولان کانون، دبیر جشنواره و جمعی زیادی از اهالی سینمای انیمیشن حضور داشتند و برگزیدگان رشته‌های مختلف در بخش‌های ملی و بین‌المللی نیز معرفی شدند.

بر این اساس گروه داوری بخش مسابقه ایران جشنواره سه تندیس طلایی، نقره‌ای و برنزی خود را به سه فیلم اول، دوم و سوم جشنواره اهدا کرد که در این میان تندیس طلایی فیلم اول همراه با جایزه نقدی، به دلیل استفاده استادانه و با معنا از تکنیک شن برای ساختن داستانی شاعرانه و عمیق، به مریم کشکولی‌نیا برای فیلم «وقتی که بچه بودم» اهدا شد.

تندیس نقره‌ای فیلم دوم نیز همراه با جایزه نقدی و به علت مضمون انسانی و جهان‌شمول با استفاده‌ای بدیع از تصویرگری و فضاسازی شرقی، به ساره شفیعی‌پور کارگردان فیلم «درخت» تعلق گرفت.

هیات داوران جایزه سوم خود را شامل تندیس برنزی همراه با جایزه نقدی، به خاطر انتخاب به جا و اجرای هنرمندانه تکنیک تصویرسازی جهت خلق فضایی یکدست، داستانی تأثیرگذار و شاعرانه به غلامرضا کزازی کارگردان فیلم «قلب مترسک» اهدا کرد.

در ادامه حمید کریمیان کارگردان فیلم «بزغاله‌های ابری» نیز موفق شد تندیس طلایی بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان همراه با جایزه نقدی را به خاطر رویکرد هوشمندانه و موفق در خلق داستانی کودکانه و زیبا با تعامل خیال‌انگیز تصویرگری و موسیقی به خود اختصاص دهد.

جایزه ویژه هیات داوران در این بخش نیز شامل تندیس طلایی همراه با جایزه نقدی، به خاطر خلق داستان و کاراکتری جذاب، کمیک، بومی و نشان دادن هوشمندانه امکانات فرهنگ و هنر ایرانی در خلق پویانمایی ملی، به مهدی آقاجانی کارگردان فیلم «گل و بلبل پشت و رو نداره» تعلق گرفت.

آقاجانی در عین حال به عنوان فیلمنامه‌نویس همین اثر موفق شد جایزه دیگری را برای بهترین فیلم‌نامه جشنواره شامل یک تندیس طلایی همراه با جایزه نقدی، به خاطر استفاده استادانه از امکانات رسانه در خلق داستانی گویا، دوپهلو و طنزآلود از آن خود سازد.

هیات داوران بخش مسابقه ایران جشنواره پویانمایی تهران در ادامه تندیس طلایی بهترین اثر تلویزیونی را همراه با جایزه نقدی، به علت رویکرد مبتکرانه و دوست‌داشتنی در خلق نمونه‌ای عالی از یک فیلم تلویزیونی برای مخاطب خردسال و پیش دبستانی به ریحانه کاوش کارگردان فیلم «هزار و یک داستان: خرگوش دهمی» اهدا کرد.

در بخش بهترین اثر تبلیغی نیز تندیس طلایی همراه با جایزه نقدی، به علت ایجاز هنرمندانه و طنز موفق در تبلیغ ایده محوری محصول، به محمد خیراندیش کارگردان فیلم «زرماکارون» اهدا شد.

دیگر تندیس طلایی جشنواره همراه با جایزه نقدی، برای عنوان بهترین پویانما (انیماتور) جایزه‌ای بود که به مهدی علی‌بیگی کارگردان فیلم «اینرو اونرو» به علت استادی در پویانمایی زیبا، سرگرم‌کننده و باورپذیر اختصاص یافت.

آرش کریمی نیز برای فیلم «تمام زمستان‌هایی که ندیده‌ام» موفق به کسب تندیس طلایی همراه با جایزه نقدی بهترین فضاسازی به خاطر خلق فضاهای پرهیجان و تلفیق هنرمندانه نگاه واقع‌گرا و سورئال در به تصویر کشیدن مصائب انسانی جنگ شد.

تندیس طلایی و جایزه نقدی بهترین موسیقی بخش مسابقه ایران نیز به خاطر خلق نوآورانه، موسیقی روایی و افکتیو با استفاده از موسیقی سنتی ایرانی به اسماعیل شافعی برای فیلم «اسب» تعلق کرد.

هیات داوران جایزه بهترین صداگذاری جشنواره را شامل تندیس طلایی همراه با جایزه نقدی به دلیل استفاده خلاقانه و موثر از صدا و موسیقی افکتیو در خلق فضای مینی‌مال، مجرد و روایت موثر داستان، به بهروز شهامت برای فیلم «اختیار» اهدا کرد.

جایزه بهترین فیلم تجربی بخش مسابقه ایران جشنواره یک تندیس نقره‌ای همراه با جایزه نقدی بود که به خاطر شهامت در پیوند نگاه سینمایی و تکنیک‌های متحرک‌سازی در خلق روایتی ذهنی و شخصی، به شیوا صادق‌اسدی برای فیلم «پدربزرگ» اهدا شد.

داوران این بخش از جشنواره در آیین پایانی این رویداد هنری که شامگاه روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ در تهران برگزار شد با اهدای چهار دیپلم افتخار همراه با جایزه نقدی از کارگردان‌های این آثار نیز قدردانی کردند.

نخستین دیپلم افتخار این بخش همراه با جایزه نقدی، به خاطر نگاه تیزبین در مشاهده و تصویرکردن فرازهایی از زندگی روزمره در فضای شهری تهران معاصر، به الیکا مهران‌پور کارگردان فیلم «برعکس» و دومین دیپلم افتخار نیز همراه با جایزه نقدی، به خاطر تلفیق به جای پویانمایی و فیلم زنده در ساختن فضا و روایتی خیالی و شیرین به عباس جلالی‌یکتا و حجت اعظم‌پور، کارگردانان فیلم «آقای بنفش» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار سوم نیز همراه با جایزه نقدی، به دلیل نگاه بومی در اقتباس با تکیه بر تصویرسازی غنی در روایت داستانی فلسفی به لیلا خلیل‌زاده کارگردان فیلم «ماهی سرخ‌شده» و چهارمین آن همراه با جایزه نقدی، به خاطر موفقیت در خلق روایتی موزیکال با تکیه بر داستانی ساده، پیامی انسانی و جذاب به بابک نکویی و بهنود نکویی کارگردانان فیلم «استریپی» اهدا شد.

داوری این بخش از نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران را اسدالله اعلایی، وحید نیکخواه‌آزاد، سیاوش زرین‌آبادی، مهرداد شیخان و فاطمه حسینی شکیب برعهده داشتند.

دو جایزه ویژه دبیر جشنواره سهم «سیمرغ» و «پتروف»

در آیین پایانی این رویداد هنری از سوی دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران نیز دو جایزه ویژه اهدا شد.

محمدرضا کریمی‌صارمی تندیس طلایی و جایزه نقدی در بخش مسابقه ایران را به خاطر بیانی ساده و هنرمندانه برای به تصویر کشیدن عنصر تزکیه جسم و روح و رسیدن به تعالی به مقداد اسدی‌لاری کارگردان فیلم سیمرغ اهدا کرد.

دومین تندیس طلایی وی به بخش بین‌الملل و الکساندر پتروف کارگردان شهیر روسی و برنده سه جایزه اسکار تعلق گرفت. در متن بیانیه از سوی دبیر جشنواره عنوان شده است: با کمال افتخار و اشتیاق تندیس طلایی جشنواره را که به ظاهر گویی است قرمز و ساده، ولی مسلماً نشانه عشق و دوستی مردم این سرزمین است به مردمان سایر ملل و به نمایندگی از جامعه پویانمایی ایران به همراه یک تخته فرش نفیس که تکامل یافته ذهن و روح متعالی مردم هنردوست ایران است تقدیم می‌کنیم به استادی که با خلق آثار شگفت‌انگیز و بی‌بدیل پویانمایی خدمت شایان توجهی به ارتقای هنر، صنعت پویانمایی کرده است.

تاکید هیات داوران بر توجه به مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی هویت‌ساز ایران معاصر

گروه داوری بخش مسابقه ایران جشنواره در بیانیه پایانی خود بر لزوم توجه عمیق، صادقانه و جدی هنرمندان و مسوولان به مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی هویت‌ساز ایران معاصر برای حرکت پویانمایی ایران به سوی آینده‌ای افتخارآمیز تاکید کرده‌اند.

در این میان مشاهده‌ طیف وسیعی از نمونه‌های بسیار خوب و گاه عالی فیلم‌های کوتاه پویانمایی ایرانی، تنوع تکنیک‌ها، رویکردها و نوآوری‌های بی‌سابقه در روایت، موسیقی و پویانمایی باعث خوشحالی گروه داوری شده و آن‌ها این مولفه‌ها را نشانگر بلوغ هنر، صنعت نه چندان جوان اما کماکان نوپای ایرانی دانسته‌اند.

هیأت داوران بخش ایران در عین حال با آگاهی از مشکلات عدیده تولید انیمیشن در ایران چه در سطح تولید انبوه و سریالی، چه به‌صورت انفرادی و دانشجویی، تلاش هنرمندان خستگی‌ناپذیر ایرانی را در درک عمیق‌تر و به‌روز‌تر این «هنر، صنعت، رسانه» معاصر برای تولید آثاری که منعکس کننده ارزش‌ها، نوع نگاه و سبک زندگی و ویژگی‌های منحصر به‌فرد و جذاب فرهنگ معاصر ایرانی است، ستوده‌اند.

این گروه بر این باور‌ند که در فضای تکثر، شفافیت و پویانمایی اندیش‌مندانه، انواع متفاوت آثار پویانمایی امکان بالندگی و رشد و رسیدن به استانداردهای کیفی و کمی جهانی را خواهند داشت.

در آیین پایانی جشنواره جوایز بخش‌های دیگر این رویداد بین‌المللی در بخش فیلم‌های دانشجویی، پایان‌نامه‌های دانشجویی، مسابقه بین‌الملل، بخش دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و جایزه سیفژ نیز به برگزیدگان اهدا شد.