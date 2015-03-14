تنها ۳۰۰۰ تعاونی در مازندران فعال است

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۳۰۰ تعاونی در استان ثبت شده، گفت: بجز سه هزار تعاونی فعال ماابقی نیمه فعال هستند.

وی بیان کرد: در بحث سامانه ثبت شرکتها که بصورت پایلوت در مازندران در نظر گرفته شده است، تمامی تعاونی های فعال ونیمه فعال مشخص می شود ودر آینده هیچ تعاونی نمی تواند به روز نباشد.

مدیرکل تعاون مازندران با تاکید بر اینکه هر تعاونی خلاف قاون تعاونی ها عمل کند از نظر ما مردود است تصریح کرد: تعاونیها باید گزارش را از طریق افراد یا بازرس اطلاع رسانی کنند تا بعد از بررسی تصمیم گرفته شود واگر خلاف این باشد، باطل است.

وی درباره پرداخت تسهیلات به تعاونی های مسکن افزود: بعضی از تعاونی ها نیمی از وام را گرفته ونیمه دیگر معلق مانده است و در بحث پرداخت وام به مشکل برخوردند.

بابایی در خصوص حمایت از تولیدات روستایی بیان کرد: ما نسبت به تمام استانها رتبه اول در مشاغل خانگی را داریم ودولت به دنبال بحث تکاپوی مشاغل خانگی و کارورزی فارق التحصیلان دانشگاهی در کنار واحدهای تولیدی است.

وی همچنین اظهار داشت: مهارت آموزی در استانهای مختلف براساس نیازسنجی منطقه ای لحاظ می شود.