تقدیر از نجاتگران ۱۷ گردشگر آلمانی/عملیات جستجو در شرایط بد جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور با تشریح عملیات جستجو و نجات برای یافتن گردشگران آلمانی، اظهارکرد: ساعت ۱۸:۲۰ دوشنبه گذشته از طریق تماس تلفنی پلیس ۱۱۰ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات های اضطراری جمعیت هلال احمر مفقود شدن ۱۷ گردشگر آلمانی اطلاع داده شد.

وی افزود: این گردشگران خارجی که برای پیاده روی رفته بودند با بروز مه و برف و کولاک شدید راه برگشت را گم کرده و درون دره ای گرفتار شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران با بیان اینکه ۱۶ نجاتگر و پرسنل جمعیت هلال احمر از پایگاه های امداد و نجات “پلور” ، “گزنک” و شهرستان آمل برای نجات گردشگران اعزام شدند، یادآور شد: مه غلیظ در منطقه گمشدن گردشگران انجام عملیات را برای نجاتگران جمعیت هلال احمر دشوار کرده بود.

شناسایی موقعیت چغرافیایی گردشگران با استفاده از روش های تخصصی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران تصریح کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر با استفاده از شیوه های تخصصی، موقعیت جغرافیایی گردشگران آلمانی را شناسایی کردند.

وی با تاکید بر اینکه گردشگران آلمانی در داخل در که با مه غلیظ پوشانده شده بود، گرفتار شده بودند، اذعان کرد: گردشگران در رده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال قرار داشتند که مسن بودن این افراد، انجام عملیات نجات را برای نجاتگران دشوار کرده بود.

ولی پور بیان کرد: شرایط نامساعد جوی باعث شد تا ۱۷ گردشگر آلمانی به صورت تک تک و با احتیاط کامل به کمپ کوهنوردی منتقل شوند.

توزیع اقلام غذایی میان گردشگران آلمانی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران با اشاره به اینکه توسط تیم های امدادی اقلام غذایی در اختیار گردشگران نجات داده شده قرار گرفت، تاکید کرد: گردشگران آلمانی برای تشکر از نجاتگران جمعیت هلال احمر ۲۰۰ یورو به نجاتگران اهدا کردند که نجاتگران هدیه گردشگران را به کودکان بی سرپرست در آلمان هدیه دادند.

وی گفت: حسب دستور دکتر سیدامیرمحسن ضیایی طی مراسمی از زحمات نجاتگران و پرسنل جمعیت هلال احمر استان مازندران با حضور نماینده مجلس، فرماندار و شورای معاونان جمعیت هلال احمر تقدیر و تشکر شد.

ولی پور خاطرنشان کرد: در این مراسم از جمشید نیک زاد، محمد مهدوی، خسرو باقری، حمزه آغاز، ابراهیم فیروزی، محمد مرزبان، مرتضی قربانی، حسین معصومی، محمد صادقی فرد، به آذین حسن زاده، کمیل عباس پور، جواد صلواتی، محسن نیک نام، ابراهیم ورزقان، علی اکبر یوسفی و محمدرضا محمودی به پاس زحمات ارزشمند و طاقت فرسا در نجات جان ۱۷ گردشگر آلمانی تقدیر و تشکر شد.