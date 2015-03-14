وضعیت بیمارستانها در تعطیلات نوروز/دسترسی بیماران به پزشکان متخصص

دکتر محمد حاجی آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت خدمات رسانی مراکز درمانی و بیمارستانی کشور در تعطیلات نوروزی اشاره کرد و افزود: برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در ایام نوروز، تدابیر و برنامه های ویژه ای در نظر گرفته ایم تا بتوانیم در آماده باش کامل برای ارائه خدمت به هموطنان و بیماران باشیم.

طرح مشترک اورژانس ۱۱۵ با سازمان امداد و نجات

وی با تاکید بر دسترسی مردم به موسسات تشخیصی و درمانی و همچنین پزشکان در تعطیلات نوروزی، تصریح کرد: برای انتقال بیماران و مصدومین، امسال طرح گسترده و جامعی به صورت مشترک با جمعیت هلال احمر انجام می دهیم. بطوریکه برای اولین بار، طرح امداد نوروزی با همراهی و مشارکت اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵) در کنار سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، به اتفاق هم پایگاه های مشترک خواهند داشت و در سطح جاده های مواصلاتی و شهرها، به مسافران نوروزی و سایر هموطنان ساکن در نقاط مختلف کشور، امدادرسانی را انجام خواهند داد.

آقاجانی ادامه داد: لازم به توضیح است که اورژانس ۱۱۵ و سازمان امداد و نجات، علاوه بر پایگاه های موجودشان که با صد درصد ظرفیت خودشان فعال خواهند بود، در این ایام پایگاه های ویژه ای هم در کنار جاده های اصلی خواهیم داشت و به اتفاق جمعیت هلال احمر، امدادرسانی جامع تری را با یک هم افزایی نیروها انجام می دهیم.

آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری پزشکی

معاون وزیر بهداشت در مورد خدمات تشخیصی، گفت: از آزمایشگاه های دولتی و خصوصی خواسته شده که در ایام نوروز شیفت کاری داشته باشند و در تمامی شهرها، امکان دریافت خدمات آزمایشگاهی برای همه مردم فراهم باشد.

آقاجانی در مورد خدمات تصویربرداری پزشکی نیز، اظهارداشت: از این مراکز نیز خواسته شده که همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند و بیمارانی که نیازمند تصویربرداری هستند، با مشکلی مواجه نشوند.

وی به خدمات رسانی بیمارستان های دولتی، خصوصی، عمومی و خیریه در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: از همه این بیمارستان ها خواسته شده که در امر خدمت رسانی به مردم در این ایام مشارکت داشته باشند. امسال برای اولین بار، سازمان نظام پزشکی ایران دستورالعملی را صادر کرده و از همه نظام پزشکی های استان ها و شهرستان ها خواسته است که بر اساس توافق این سازمان با وزارت بهداشت، امکانات بخش خصوصی را برای خدمت رسانی بهتر به مردم بسیج کنند.

کلینیک های ویژه در خدمت مردم و مسافران نوروزی

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به موضوع کلینیک های ویژه اشاره کرد و گفت: از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور درخواست کرده ایم که در روزهای غیر تعطیل ایام نوروزی، کلینیک های ویژه را فعال نگه دارند.

پزشکان متخصص در دسترس هستند

وی در مورد پزشکان متخصص مقیم، تاکید کرد: بیمارستان های دولتی مکلف شده اند کشیک های متخصص مقیم و آنکال را در رشته های مختلف تخصصی، در ایام نوروز کاملا فعال نگه دارند و نظارت کنند که این پزشکان در دسترس باشند تا بیماران در مواقع اورژانسی از وجود آنها بهره مند شوند.

فعالیت بخش های ویژه بیمارستانی

آقاجانی در مورد بخش های ویژه بیمارستانی نیز، گفت: مقرر شده که بخش های ویژه بیمارستان ها اعم از آی سی یو، سی سی یو، همینطور بخش های اورژانس و دیالیز، بدون کاهش ظرفیت در ایام نوروز خدمت ارائه بکنند و بیمارستان ها مجاز نیستند ظرفیت خودشان را در مورد این بخش ها کاهش بدهند.

معاون وزیر بهداشت، تاکید کرد: امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده و با استفاده از پتانسیل وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان نظام پزشکی، بیمارستان های خصوصی، مطب های خصوصی و حتی مراکز درمانی خیریه، بتوانیم نوروز خوبی برای هموطنان داشته باشیم.

آقاجانی در پاسخ به این سئوال که چه تضمین و ضمانتی برای همکاری مراکز درمانی و پزشکان در ایام نوروز و تعطیل وجود دارد، گفت: آن بخشی از امکانات که در اختیار وزارت بهداشت است، تکلیف کرده ایم و بر اساس بخشنامه ای که ابلاغ شده است، مکلف به ارائه خدماتی هستند که برای ایام نوروز تدارک دیده شده است. در مورد بخش خصوصی هم از طریق سازمان نظام پزشکی اقدام کرده ایم و این سازمان پیگیر اجرای اجزای تفاهمنامه ای است که در زمینه خدمات نوروزی با وزارت بهداشت، دارد.