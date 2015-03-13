آغاز رقابت نوآورانه 1500 دانش آموز در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره مسابقات ملی نادکاپ شریف در فضایی پویا و جذاب و با حضور بیش از 1500 دانش آموزان، مربیان و خانوادههایشان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هدف از برگزاری مسابقات ملی آموزش، نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف شناسایی توانمندیها و استعدادهای دانش آموزی و رفع موانع پرورش خلاقیتهای آنها عنوان شده است.
همچنین استفاده از اساتید کارآمد حامی تفکر واگرا، توجه به رغبتها و علایق متفاوت دانشآموزان، فرصت لذت بردن از کار عملی جهت پرورش خلاقیت، ایجاد تفکر ، تحرک و تفنن در فضای هوشهای چند گانه و لذت حل مساله به شیوههای گوناگون در فرآیندی خلاقانه برخی از اهداف بنیادی است که در این دوره از مسابقات دنبال می شود.
این دوره از رقابتهای نادکاپ در حوزههای رباتیک، هوافضا، زیست فناوری، نانو شیمی، سازههای پایدار، نجوم و برنامه نویسی اپلیکیشنهای اندروید در دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری ست.
همچنین این رقابتها در چهار رده سنی شامل سه سال اول دبستان، سه سال دوم دبستان، سه سال اول دبیرستان و سه سال دوم دبیرستان ترتیب یافته و در حدود 50 بخش مسابقهای صورت میگیرد.
دانش آموزان ردههای مختلف سنی در 26 بخش رباتیک، 5 بخش هوافضا، 5 بخش نانوشیمی، 4 بخش زیست فناوری، 4 بخش نجوم و 4 بخش اپلیکیشنهای اندروید با یکدیگر در حال رقابت می باشند.
خاطرنشان می شود هجدهمین دوره مسابقات ملی مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ) فردا جمعه22 اسفندماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.
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