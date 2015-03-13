مهمترین مولفه اقتدار ایران اسلامی برخورداری از پشتیبانی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی صبح جمعه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در محل گروه ۲۴ بعثت بروجرد با اشاره به اهداف برگزاری رزمایشهای نظامی در سطح کشور اظهار داشت: همه رزمایشهای نظامی با هدف حفظ آمادگی رزمی، افزایش و ارتقاء توان رزمی و دفاعی و آزمایش سلاح ها و تجهیزات جدید دفاعی و تهاجمی در سطح کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این سه موضوع از اهداف رسمی و آشکار هر رزمایشی است، افزود: ولی در عین حال در رزمایش ها و مانورها اهداف ضمنی هم دنبال می شود که در شرایط مختلف فرق می کند و گاهی هدف ضمنی یک رزمایش به رخ کشیدن توانمندی یک کشور است.

وی ادامه داد: برگزاری اینگونه رزمایش ها گاهی اوقات پاسخی دندان شکن به دشمنان است همانند رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای عمان و خلیج فارس که علاوه بر اهداف رسمی و عمومی پاسخهای روشن در اهداف ضمنی هویدا می شود.

حجت الاسلام ترابی افزود: رزمایش هایی که تا کنون توسط نیروهای مسلح انجام شده است نشان می دهد که نیروهای بسیجی توانایی بسیار بالایی دارند که می توان این تواناییها را در سه بخش عمده تقسیم کرد.

وی ادامه داد: قدرت نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دریادلان، شیرزنان و شیر مردان بسیجی که امروز قویتر و بیش از هر زمانی دیگر در عرصه استقلال و دفاع از تمامیت ارضی این کشور آمادگی دارند توانایی رزمایش های نظامی را آشکار ساخته است.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: امروز تسلیحات محصول تحقیقات و پیشرفت صنایع دفاعی کشور است و این تسلیحات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است.

وی تصریح کرد: این سلاحها در حالیکه قدرتمند و پیشرفته هستند اما در زمره سلاحهای قانونی به شمار می روند و ساختن و استفاده آنها در چهارچوب قوانین بین المللی است.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه دانش فنی این سلاحها کاملا بومی است، ادامه داد: این سلاحها به دست دانشمندان بسیجی ساخته شده است و امروز اعلام می کنیم که به همت دانشمندان بسیجی نه تنها خود به عرصه خودکفایی رسیده ایم بلکه می توانیم نیاز کشورهای دیگر را در این زمینه تامین کنیم.

وی تصریح کرد: این توفیقات حاصل اعتماد به نفس ملی و تحقق شعار "ما می توانیم" بوده که از دستاوردهای امام راحل(ره) است.

حجت الاسلام ترابی گفت: امروز اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط بسیجیان خداجو و دین محور به نمایش در می آید که مهمترین مولفه اقتدار نظام برخورداری از پشتیبانی مردمی است.

امام جمعه بروجرد افزود: امروز تفکر والای بسیجی در میان ملتهای دیگر به ویژه در میان جوانان کشورهای اسلامی ایجاد شده و استکبار جهانی را به استیصال کشانده است.

وی در پایان گفت: این رزمایشها نمایش مجموعه ای از این توانمندیها است که قدرت ایمان ستون فقرات آن را تشکیل داده و ایران اسلامی را به عنصری نفوذ ناپذیر در مقابل دشمنان زورگو و سلطه گر تبدیل کرده است.