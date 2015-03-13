از امر به معروف تنها اسمی باقی مانده/زیرمیزی برخلاف فرهنگ شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به حرمت دریافت کارمزد از نظر اسلام اظهار داشت: هرگونه شرط زیادی در قرض ربا بوده و از نگاه اسلام حرام است و به عنوان قرض الحسنه هیچکس و هیچ صندوق قرض الحسنه حق دریافت کارمزد ندارند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: اگر صندوق های قرض الحسنه به عنوان کارمزد هزینه هایی که واقعی است را دریافت کنند اشکال ندارد، البته برخی فقها همین امر را هم محل اشکال می دانند.

برخی گروه های سیاسی با مواضع نامناسب دل رهبر را خون می کنند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تاسیس نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی عنوان داشت: ما از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکر می کنیم و امیدواریم همچون گذشته و بهتر از گذشته منشاء خدمات باشند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به بومی بودن در انتخاب رییس بنیاد شهید بیان داشت: بنده در گذشته به مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران عرض کردم و اینجا هم عرض می کنم که حتما مدیر انتخابی برای اداره بنیاد شهید بومی باشد.

بدحجابی برخلاف آرمان شهداست

محمودی متذکر شد: ننگ بر کسانی که میلیاردی از بیت المال چپاول می کنند و مطمئن باشید که خون شهدا آن ها را رسوا خواهد کرد اما باید مردم و مسئولان بدانند که نصب تمثال شهدا خوب است ولی آیا فقط وظیفه ما در قبال شهدا همین است.

این مسئول یادآور شد: باید این سوال را پرسید که چقدر در راه شهدا ثابت قدم بوده ایم و برخی از گروه های سیاسی چه پاسخی به شهدا دارند که با مواضع و رفتارهای نامناسب دل رهبر را خون می کنند و این زنان بدحجاب و مردان بی غیرت چه پاسخی در برابر شهدا خواهند داشت.

زیر میزی ها و رشوه با فرهنگ شهدا هیچ تناسبی ندارند

عضو شورای فرهنگ عمومی ورامین گفت: زیر میزی ها و رشوه با فرهنگ شهدا هیچ تناسبی ندارند، ما که با سکوت خود از این همه شهدا می گذریم چه پاسخی برای شهدا داریم، از امر به معروف و نهی از منکر تنها اسمی مانده است، مگر ما پیرو ولایت نیستیم و چند سال است رهبری فرمودند تذکر لسانی دهید.

این مسیئول با اشاره به رسالت سنگیم مردم و مسئولان متذکر شد: امروز ما هم باید زینب وار پیرو راه شهدا باشیم و اجازه ندهیم عده ای فریب خورده راه شهدا را به فراموشی بسپارند.

عناصر فتنه انگیز به دنبال حضور در مجلس خبرگان هستند

خطیب نماز جمعه ورامین سپس با اشاره به سالروز رحلت یادگار امام(ره) حاج سید احمد خمینی افزود: ایشان راجع به مقام معظم رهبری مطالب بسیار مهمی عنوان کردند و فرمودند:"من خود را همیشه در کنار شما و مسئولان نظام و پشت سر مقام رهبری می دانم و با خدا و امام عزیز عهد بسته ام که از آن تخلف نکنم زیرا انقلاب اسلامی مسئله ای نیست که کسی بتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، لذا من با تمام وجود تلاش خواهم کرد تا در حد قدرت در جهت اهداف اسلام و امام و نظام حرکت کنم."

وی یادآور شد: از برخی اتفاقات در مجموعه های وابسته به امام اظهار نگرانی می کنیم و امیدواریم اجازه ندهند برخی عناصر فتنه از این جایگاه رفیع سوء استفاده کنند.

فریاد مرگ بر آمریکا ملت ایران ساکت نخواهد شد

محمودی با اشاره به فرمایشات رهبری در جمع اعضاء مجلس خبرگان اظهار داشت: در اسفند سال آینده انتخابات خبرگان است و عناصر منتسب به اصلاحات و فتنه، به فکر باز کردن جای خود در مجلس خبرگان است اما هوشیاری مردم نیرنگ های آن ها را با شکست مواجه می کند.

این مسئول تاکید کرد: رهبری تیم مذاکره کننده هسته ای را خوب و امین معرفی و اظهار نگرانی کردند که امریکایی ها از پشت خنجر می زنند و در کارنامه سیاسی امریکایی ها جز خیانت و سیاهی دیده نمی شود،امریکایی ها باید بدانند آنقدر در حق ملت ایران ظلم کردند که اگر توافق نامه ای هم با حفظ منافع هسته ای ایران امضاء شود، فریاد مرگ بر امریکا ملت ایران ساکت نخواهد شد.

وی در ادامه به سخنرانی دلقک صهیونیست در کنگره امریکا اشاره کرد و گفت: مکاران تاریخ، ابوجهل ها و شمرهای روزگار شما هستید یا ایران،آن روز صدام با بمب های شما و امروز داعش کثیف با حمایت شما جنایات مرتکب می شود ولی باید بدانید انقلاب اسلامی با زعامت آن عزیز سفر کرده و پرچمداری مقام معظم رهبری بساط ظلم و ستم شما را برخواهد چید.

محمودی سپس به مسائل شهرستانی اشاره کرد و گفت: هنوز یک سال به انتخابات مانده و مردم و شهر ما نیازمند خدمات فراوانی است و باید مطالبات مردم پیگیری شوند، فعلا دعواهای سیاسی و انتخاباتی به راه نیندازید،ورامین شهری مومن و پیرو ولایت است و نسبت به منتسبان فتنه حساس خواهد بود،تحقق بسیاری از وعده ها نیاز به پیگیری دارد به همین خاطر فرصت های خدمت را به آسانی از دست ندهید.