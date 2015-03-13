پیروزی نهایی در مذاکرات هسته ای با پایان تحریم ها شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه چناران گفت: پس از تأكیدات و هشدارهای مؤثر رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت خطوط قرمز و اصل عزت در مذاكرات و همچنین برداشته شدن تمامی تحریم ها به‌ صورت یك جا این مذاكرات تازه وارد موضوع اصلی از منظر ملت ایران شده است.

وی با بیان اینکه مذاكرات هسته ‌ای تاكنون پیامدها و دستاوردهای خوبی برای كشورمان داشته است ادامه داد: تثبیت حق غنی‌ سازی اگرچه به صورتی محدود و نیز رسمیت دادن به پرونده‌ایی كه یك طرف آن داشتن حق مسلم فن‌آوری و انرژی صلح ‌آمیز هسته ‌ای برای مردم شریف ایران اسلامی است از دستاورد های مذاکرات است.

وی ادامه داد: ولی آنچه هدف‌ نهایی و البته مطلوب و مورد انتظار مردم ایران بوده و هست تعیین تكلیف هرچه سریع‌تر تحریم های ظالمانه است.

امام جمعه چناران بیان داشت: بسیاری از افراد رمز گشایی تحریم ها را متأسفانه نه در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی بلكه به مذاكرات ۱+۵ به‌ ویژه آمریكای سلطه‌ گر گره زده‌ اند.

وی افزود: مهم‌ترین توقع مردم ایران از نمایندگان خود یعنی اعضای محترم تیم مذاكره ‌كننده این است كه در این بازی سیاسی و دیپلماتیك در اندیشه بازی جوانمردانه باشند كه در چنین وضعیتی برد ظاهری و یا حتی راهبرد برد- برد هم كه مفهوم تساوی را به ‌دنبال دارد ارزش و ملاك نیست بلكه آنچه مدنظر است عملكردی عزتمندانه و غیرتمندانه است كه در صورت شكست ظاهری هم قابل تحمل و بلكه توأم با غرور خواهد بود.