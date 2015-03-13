انتخاب آیت الله یزدی اقدامی هوشمندانه/ آمریکا قابل اطمینان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به ۲۲ اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین روز شهید اظهار داشت: تردیدی نیست که ما امروز بر سر سفره شهدا نشسته ایم و ماندگاری، بقا و بالندگی انقلاب اسلامی ایران نیز به خاطر خون شهیدان است.

وی با بیان اینکه همچنین برگزاری نماز جمعه به صورت باشکوه و با عظمت نیز به برکت خون شهیدان است افزود: صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به برکت خون شهدا بوده چرا که پاکترین و عزیزترین انسانها برای این نظام و انقلاب فداکاری کردند.

لزوم جلوگیری از کمرنگ شدن فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ما نباید بگذاریم که نام و یاد شهدا و همچنین فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه کمرنگ شود بیان داشت: اگر این فرهنگ در جامعه کمرنگ شود به طور حتم فرهنگ مادی و غربی بر جامعه حاکم خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه کمرنگ شدن فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه خطر بسیار بزرگی محسوب می شود گفت: فرهنگ جهاد وشهادت، فرهنگ مقاومت، ایستادگی، پیشرفت و صیانت از کشور است.

وی تاکید کرد: خون شهدا کشور را از خطرات حفظ می کند و ما باید به شهیدان افتخار کرد و آنها را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

بمباران حلبچه غم انگیز ترین رویداد جنگ هشت ساله

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به ۲۶ اسفند روز شهادت حاج احمد خمینی اشاره کرد و گفت: ایشان شخصیت بسیار دوست داشتنی داشتند و همواره امین و مورد اطمینان برای امام(ره) بودند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به ولایتمداری ایشان تصریح کرد: ایشان هم در زمان حیات امام(ره) و هم بعد از رحلت ایشان در تبعیت از رهبری بوده و ولایتمداری خود را نشان دادند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ۲۵ اسفند سالروز بمباران شهر حلبچه اشاره کرد و گفت: بمباران شهر حلبچه غم انگیز ترین رویداد جنگ هشت ساله و دفاع مقدس بود که در آن بیش از پنج هزار نفر کشته و هزار نفر نیز مجروح شند.

کمک تسلیحاتی غرب به گروههای تکفیری

خطیب جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: جای بسی تاسف است که کسانی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که سلاح شیمیایی طی هشت سال دفاع مقدس در اختیار عراق قرار می دادند و دستشان به خون مردم مظلوم حلبچه آغشته است امروز نگران سلاح شیمیایی هستند.

وی ادامه داد: این کشورها خود تولید کننده سلاح شیمیایی هستند و انبارهایی از سلاح دارند و در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این کشورها به نیروهای تکفیری و داعش سلاح شیمیایی می دهند گفت: جای بسی تاسف است که این کشور ها اظهار نظر می کنند که در رابطه با سلاح شیمیایی نگران هستند.

آمریکایی ها قابل اطمینان نیستند

وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها قابل اطمینان نیستند و مهم ترین نگرانی مقام معظم رهبری در مذاکرات هسته ای این بوده که آنها از پشت خنجر بزنند عنوان کرد: این در حالیست که آمریکا در عراق، افغانستان، فلسطین و کشورهای دیگر نیز همین کار را کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این امر نشان می دهد که آمریکا اهل نیرنگ است و نگرانی رهبری نیز در این زمینه نگرانی جدی است تصریح کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای ایران افرادی امین و دلسوز در زمینه خدمت به کشور هستند اما باید بدانند که طرف مقابل اهل نیرنگ و خیانت است.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: نشانه نیرنگ و خیانت آمریکا این بوده در یک طرف اقدام به مذاکره با ایران می کنند و از طرف دیگر ۴۷ نفر از نمایندگان این کشور به ایران نامه می نویسند که حتی اگر توافقی در این مذاکرات صورت گیرد تا زمانی بوده که اوباما رئیس جمهور است.

وی با طرح این سوال که آیا این امر مایه ننگ و شرمساری آمریکا نیست و چگونه می توان به آن اطمینان کرد؟ بیان داشت: در این راستا باید مواظب خنجر کشی آمریکا از پشت سر باشیم و با بصیرت، آگاهی و مواظبت دقیق کارها را دنبال کنیم.

انتخاب آیت الله یزدی به عنوان رئیس مجلس خبرگان اقدامی هوشمندانه بود

خطیب جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اجلاس مجلس خبرگان رهبری و انتخاب هوشمندانه، دقیق و معنادار آیت الله یزدی به عنوان رئیس مجلس خبرگان اشاره کرد و افزود: اهمیت این مجلس بر کسی پوشیده نیست و از سوی دیگر مسئولیت این مجلس نظارت و انتخاب رهبری بوده که تا کنون خدا را شکر خوب عمل کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه انتخاب آیت الله یزدی به عنوان رئیس مجلس خبرگان نشان داد که این مجلس بدون تاثیر پذیری و فشارهای بیرونی عمل کرده و حاضر نشده کسی انتخاب شود که با ولایت زاویه دارد عنوان کرد: آیت الله یزدی شخصیتی بسیار بزرگ بوده به طوریکه در برابر ماجرای فتنه به واقع ایستاد و اقدام به افشاگری و مبارزه کرد.

وی با تاکید بر اینکه نظام و انقلاب اسلامی ایران ثمره خون شهیدان است و باید حفظ شود ادامه داد: در این زمینه ولایت و ولایتمداری اساس دین، ملاک و میزان اعمال محسوب می شود.