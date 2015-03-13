همايش کوهپیمایی خانوادگی در دامغان برگزار شد/ ۶۲۵ درخت غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور و ورزش دوست شهرستان دامغان صبح جمعه با حضور در گلزار شهدای این شهر ضمن ادای احترام و نثار فاتحه به روح مطهر ستارگان پرفروغ این شهرستان در محل سد شهید شاهچراغی حاضر شدند و با انجام کوهپیمایی در مکان های از پیش تعیین شده به یاد ۶۲۵ ستاره پرفروغ دامغان اقدام به کاشت نهال کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان در این آئین ضمن گرامیداشت روز شهدا اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ تشكیل شد.

سید علی میرعلی اكبری خاطر نشان ساخت: همان گونه كه اگر فردی بیمار شد به تزریق خون نیاز پیدا می كند جامعه نیز گاهی دچار بیماری می شود كه برای رفع آن و سلامتی نیاز به فداكردن خون ها دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهدا با فداكاری و اهدای خون خود انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را زنده نگه داشته اند، افزود: باید با عمل و رفتار قدردان خون پاك شهدا باشیم و خانواده این عزیزان را با اعمال خود نرنجانیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان، منابع طبیعی از جمله كوه، دریا و جنگل را از نعمت های بزرگ الهی برشمرد و گفت: هنگام قرار گرفتن در این مكان ها به ذكر و یاد خدا مشغول باشیم و از رفتاهایی كه خانواده های شهدا را نگران و ناراحت می كند دوری كنیم.

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان دامغان نیز در این همایش با اشاره به كاهش بارندگی طی سالهای اخیر و خصوصاً سالجاری اظهار داشت: دامغان در محدوده اثر خشكسالی قرار دارد.

علی خراسانی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص آب را مهم برشمرد: نهادینه كردن فرهنگ مصرف بهینه آب در سال آینده و به ویژه فصول گرم بسیار مهم است.

وی بر مصرف درست از آب شرب تاكید كرد و گفت: این آب با صرف هزینه بالا به دست می آید و لذا لازم است از استفاده آن در كشاورزی و شست و شوی وسایلی مانند خودرو اجتناب شود.

قرعه كشی و اهدای جوایز و ... از دیگر برنامه های این همایش خانوادگی در دامغان بود.

همایش كوهپیمایی خانوادگی با همكاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری و شورای اسلامی شهر، اداره ورزش و جوانان، فرمانداری، مدیریت منابع آب، سپاه پاسدارن، نیروی انتظامی، شواری هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان برگزار شد.