به گزارش خبرگزاری مهر، درپی وقوع سرقت‌های مشابه به شیوه زورگیری توسط سرنشینان یک یا دو دستگاه موتورسیکلت‌های طرح هوندا ۱۲۵ که سارقان با تهدید چاقو و قمه، به شیوه تک موتور ( یک یا دو نفره) و یا دو موتور (سه یا چهار نفر) اقدام به زورگیری از شهروندان در مناطق غرب و شمال غرب تهران می کردند، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با شناسایی تعدادی از مالباختگان که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته بودند، ده ها محل وقوع سرقت در اشرفی اصفهانی، باغ فیض، پونک، آریاشهر، گیشا، مرزداران، بلوار فردوس شناسایی و از مالباختگان برای حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد.

یکی از مالباختگان پس از حضور در مقر آگاهی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در ساعت ۱۳ روز دوازدهم بهمن ماه در بلوار مرزداران ، چهار نفر با دو موتورسیکلت به سمت من حمله ور شده و با تهدید چاقو اقدام به سرقت گردنبند من کردند. در حین گردنبندقاپی، سارقان بنده را به فاصله چند متر بر روی زمین کشیدند و پس از پاره شدن گردنبند و سرقت آن، به سرعت از محل فرار کردند.

مالباخته ای دیگر نیز که تنها ۱۵ سال داشت و به همراه پدر خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی مراجعه کرده بود با اشاره به زورگیری تلفن همراهش به کارآگاهان گفت: در ساعت ۱۷ روز سی‌ام مهر ماه در حال مراجعه به کلاس زبان در بلوار فردوس بودم که یک موتورسیکلت با دو سرنشین در مقابل من توقف کرد و سرنشینان آن با تهدید چاقو اقدام به گرفتن گوشی تلفن همراه اپل من به ارزش دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کردند.

در ادامه و زمانیکه کارآگاهان از مالباخته و پدرش سئوال کردند که چه لزومی داشته که پسری ۱۵ ساله، یک گوشی تلفن همراه با این ارزش ریالی بالا به‌ همراه خود داشته باشد، پدر و پسر تنها سکوت کردند و سرانجام پدر مالباخته عنوان داشت که به اصرار پسرش مبنی بر اینکه یک بازی وجود دارد که تنها بر روی گوشی‌های مدل جدید اپل قابلیت اجرا دارد، مجبور شده تا این گوشی را برای او خریداری کند.

با آغاز اقدامات پلیسی، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی موفق به شناسایی دو برادر به نام های «بهزاد» و «بهروز» ۲۵ و ۲۶ ساله شدند که به‌ همراه دو نفر دیگر از دوستان و بچه محل های خود به‌ نام های فرشاد ۲۰ ساله و محمد ۲۲ ساله در منطقه اسلامشهر، اقدام به تشکیل گروه جدیدی از سارقان زورگیر کرده و با موتورسیکلت به تهران مراجعه و پس از انجام عمده سرقت های خود در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب غرب، بلافاصله از تهران خارج و به اسلامشهر باز می گشتند.

با شناسایی تصویر اعضای این گروه از سارقان از سوی مالباختگان، هماهنگی های قضایی با شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران انجام و هر چهار متهم در تاریخ پنجم اسفندماه دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

سارقان پس از مواجهه حضوری با ده ها مالباخته به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ده ها فقره سرقت به شیوه گردنبندقاپی، موبایل قاپی، سرقت های به عنف و منجر به جرح تعدادی از شکات و همچنین زورگیری به شیوه ایجاد تصادف ساختگی با خودرو مالباختگان اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف هر چهار متهم به سرقت های متعدد در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق غرب و همچنین شناسایی متهمان از سوی ده‌ها مالباخته و برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر چهار متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است.

وی از تمامی شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند خواست تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.