نهایت دقت در اشتغال و امور اقتصادی خانواده شهدا اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروزنماز جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت روز شهدا، اظهار داشت: این عزت و اقتدار و امنیت امروز کشور را مرهون رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا هستیم.

وی با بیان اینکه شهدا از بهترین سرمایه خود در راه این آب و خاک گذشتند، گفتت: همه مسئولان وظیفه دارند که خدمات مناسبی را به خانواده‌های شهدا ارائه دهند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران، اضافه کرد: برای اشتغال خانواده‌های شهدا و ایثارگران باید اقدامات مناسب و دقیق صورت بگیرد و مشکلات آنها رفع شود.

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای بازسازی گلزارهای شهدا در استان و شهر بوشهر، ادامه داد: باید تلاش شود تا گلزار شهدا در شأن شهدا ساخته شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که مذاکره نکردن بهتر از مذاکره بد است و مردم نیز با پیروی از منویات رهبری بر همین موضوع تاکید دارند.

وی به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد اسلام‌هراسی در دنیا اشاره کرد و ادامه داد: مردم و نیروهای نظامی عراق در برابر تکفیرهای داعش پیروزی‌های خوبی داشته‌اند و امیدواریم شاهد تداوم این پیروزی‌ها باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به بی‌سیاستی در آمریکا اشاره کرد و افزود: سناتورهای سردمدار سیاست آمریکا در یک نامه عنوان کرده‌اند که هر توافقی در دولت اوباما در مورد پرونده هسته ای ایران بشود، در دولت آینده آن کشور مورد قبول نیست.