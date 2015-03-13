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۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

آیت‌الله صفایی بوشهری:

نهایت دقت در اشتغال و امور اقتصادی خانواده شهدا اعمال شود

نهایت دقت در اشتغال و امور اقتصادی خانواده شهدا اعمال شود

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: برای اشتغال و امور اقتصادی خانواده شهدا و ایثارگران نهایت دقت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروزنماز جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت روز شهدا، اظهار داشت: این عزت و اقتدار و امنیت امروز کشور را مرهون رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا هستیم.

وی با بیان اینکه شهدا از بهترین سرمایه خود در راه این آب و خاک گذشتند، گفتت: همه مسئولان وظیفه دارند که خدمات مناسبی را به خانواده‌های شهدا ارائه دهند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران، اضافه کرد: برای اشتغال خانواده‌های شهدا و ایثارگران باید اقدامات مناسب و دقیق صورت بگیرد و مشکلات آنها رفع شود.

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای بازسازی گلزارهای شهدا در استان و شهر بوشهر، ادامه داد: باید تلاش شود تا گلزار شهدا در شأن شهدا ساخته شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که مذاکره نکردن بهتر از مذاکره بد است و مردم نیز با پیروی از منویات رهبری بر همین موضوع تاکید دارند.

وی به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد اسلام‌هراسی در دنیا اشاره کرد و ادامه داد: مردم و نیروهای نظامی عراق در برابر تکفیرهای داعش پیروزی‌های خوبی داشته‌اند و امیدواریم شاهد تداوم این پیروزی‌ها باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به بی‌سیاستی در آمریکا اشاره کرد و افزود: سناتورهای سردمدار سیاست آمریکا در یک نامه عنوان کرده‌اند که هر توافقی در دولت اوباما در مورد پرونده هسته ای ایران بشود، در دولت آینده آن کشور مورد قبول نیست.

کد مطلب 2517376

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