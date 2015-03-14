وضعیت زندانهای کشور مناسب نیست/ سرانه اندک زندانیان

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اخیرا طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندانها را در دستور کار قرارداده ایم. خودم هم بارها از زندانها بازدید کرده ام و این بازدیدها از سایر سازمانهای دستگاه قضا هم بوده است. البته باید بگویم وضعیت زندانها به هیچ عنوان قابل قبول نیست اما بعنوان نماینده فریدن باید بگویم که زندان فریدن بهترین وضعیت را دارد با این حال متاسفانه همچنان زندانها آموزشگاه خوبی برای مجرمین تازه کار است.

وی در مورد علت تحقیق و تفحص از سازمان زندانها توضیح داد: عمده ترین مشکل در بحث نگهداری است و سرانه هر زندانی کم است. امسال بودجه زندانها ۷ درصد افزایش داشته و با تورمی که از سال گذشته بوده این رقم بسیار ناچیز است که با آمدن پابندهای الکترونیکی و زندانهای باز، بحث سرانه مشکل ساز خواهد بود.

اسفنانی با اشاره به حضور سایر مسئولان قضائی برای پاسخگویی در کمیسون قضائی گفت: رئیس پزشکی قانونی برای اتوبوس اسکانیا و رئیس سازمان زندانها و وزیر دادگستری برای پاسخگویی به سئوالات قضایی، بارها به کمیسیون دعوت شده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به چگونگی تولد یک طرح در کمیسیون گفت: دو شیوه داریم چون خودمان در دستگاه قضا کار کردیم انتقادات و ضعف ها را دیده ایم و می توانیم در قالب طرح به تصویب برسانیم و روش دوم برای تولد طرح در دعوت هایی است که در مجالس و محافل حقوقی به ما داده می شود.