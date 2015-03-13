راه حل مشکلات در اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مختاری در نماز جمعه این هفته حاجی آباد ضمن گرامیداشت یاد امام راحل(ره) و شهدای ۸ سال جنگ تحمیلی بیان داشت: ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدای عزیز کشور است شهدایی که امنیت و آسایش امروز کشور مرهون خون و ایثارگری آنها و خانواده آنها است.

حجت الاسلام مختاری در ادامه بیان داشت: اقندار امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم و هر خدمتی به خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان بشود جبران زحمت این عزیزان نمی شود.

وی در ادامه افزود: در زمان پیامبر(ص) هم شرک و استکبار وجود داشته و نکته اینجاست که دعوت به دین برای آنها سنگین است دلایل مقابله استکبار با دین این است که موقعیت، هویت و چپاول گری آنها را به خطر می اندازد.

مختاری در ادامه افزود: در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای هستیم و خطاب به تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام می کنم که طوری برخورد کنند دشمن از آنها سوء استفاده نکند و باید هوشیارانه عمل کنید ، ملت ایران به شما اعتماد کرده، امانت داری کنید ما نگرانی از طرف شما نداریم ولی طرف مقابل شما اهل نیرنگ و دروغ است و خنجر از پشت می زند.

وی ادامه داد: توافقی خوب است که هویت ملی و اعتقادی و عزت ما را حفظ کند و اگر جلو توافق بد را هم بگیریم که اتفاق نیفتد باز شما پیش مردم محترم هستید .

امام جمعه شهرستان حاجی آباد افزود: در این مذاکرات گرگ بر سر میز مذاکره نشسته است، دشمن خونی ما امریکا که تا دیروز گلوله های آن سینه جوانان ما را هدف گرفته بود و امروز نیز تهاجم فرهنگی برای ما آوردند ما با این چنین دشمنی بر سر میز مذاکره هستیم نباید به دشمن امید داشت، آنها هیچ گاه خیر ما را نمی خواهند.

وی در ادامه گفت: شما مسئولین باید همت خود را صرف اقتصاد مقاومتی و به توان درونی کشور معطوف کنید اقتصاد کشور باید متکی به منابع داخلی باشد.

وی عنوان کرد: کلیدذا حل مشکلات ما در اقتصاد مقاومتی است گره زدن اقتصاد به مذاکرات کار اشتباهی است، ما اگر توافق هم بکنیم امریکا دست از تحریم ها خود نمی کشد باز به دنبال بهانه دیگری می رود و بحث حقوق بشر را مطرح می کند ، خودشان حقوق بشر را رعایت نمی کنند ولی دیگران را به دروغ محکوم به تروریست می کنند، سربازان عراقی با داعش می جنگند ولی آنها با حمله هوایی آنها را مورد هدف قرار می دهند، داعش در محاصره قرار دارد آنها برایشان تجهیزات می آورند آمریکا این است چطور می شود به آن اعتماد کرد.

وی همچنین با اشاره به اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هفدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری در هفته‌ای که گذشت برگزار شد، در این اجلاسیه رئیس جدید خبرگان رهبری انتخاب شد، آیت‌الله مهدوی کنی رئیس سابق مجلس خبرگان به حق مصداق عالم ربانی بود و رئیس منتخب جدید آیت‌الله یزدی هم مرد بزرگی است که سابقه درخشان علمی، مبارزاتی با طاغوت و سابقه تبعیدها دارد و از افتخارات بزرگ آیت‌الله یزدی نیز ولایتمداری ایشان است.