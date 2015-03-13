تاسیسات دریایی با گل شمسایی قهرمان شد/ سقوط شهرداری و پایاسازه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز جمعه و با برگزاری ۷ دیدار همزمان پیگیری شد که در مهمترین مسابقه این هفته تیم فوتسال تاسیسات دریایی برابر شهید منصوری به تساوی یک بر یک دست یافت تا با تکیه بر تک امتیازی این بازی، عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص دهد. وحید شمسایی گل نخست این بازی را برای تاسیسات دریایی به ثمر رساند اما حمید نصیری این گل را جبران کرد.

در دیگر بازی مهم این هفته، تیم رده دومی گیتی‌پسند در اصفهان با نتیجه ۸ بر ۴ از سد فردوسی مشهد عبور کرد و با یک امتیاز کمتر نسبت به تاسیسات دریایی، به عنوان نایب قهرمانی این رقابتها دست یافت. مس سونگون هم با برتری ۵ بر ۳ مقابل ماهان تندیس قم، مقام سومی این جام را از آن خود کرد.

تیم‌های شهرداری ساوه و پایاسازه هم به ترتیب مقابل شرکت حفاری و فرش آرا تن به شکست دادند تا با قرار گرفتن در رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم، به رقابتهای دسته اول سقوط کنند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌‌های کشور به این شرح است:

* شهید منصوری یک - تاسیسات دریایی یک

* گیتی پسند ۸ - فردوسی مشهد ۴

* شرکت حفاری ۲ - شهرداری ساوه صفر

* مس سونگون ۵ - ماهان تندیس ۳

* دبیری تبریز ۳ - میثاق تهران ۳

* فرش آرا ۸ - پایاسازه ۴

* مقاومت البرز ۳ - شهروند ساری صفر

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و ششم به این ترتیب است:

۱- تاسیسات دریایی ۵۱ امتیاز (قهرمان)

۲- گیتی پسند اصفهان ۵۰ امتیاز

۳- مس سونگون ۴۵ امتیاز

۴- شرکت حفاری ۴۴ امتیاز

۵- شهید منصوری ۳۸ امتیاز - تفاضل گل ۱۳+

۶- ماهان تندیس ۳۸ امتیاز - تفاضل گل ۷+

۷- فرش آرا ۳۶ امتیاز

۸- دبیری تبریز ۳۵ امتیاز

۹- میثاق تهران ۳۳ امتیاز

۱۰- فردوسی مشهد ۳۱ امتیاز

۱۱- شهروند ساری ۲۸ امتیاز (یک بازی کمتر)

۱۲- مقاومت البرز ۲۷ امتیاز

۱۳- شهرداری ساوه ۲۱ امتیاز - تفاضل گل ۱۶- (یک بازی کمتر) (سقوط به دسته اول)

۱۴- پایاسازه ۲۱ امتیاز - تفاضل گل ۲۲-(سقوط به دسته اول)