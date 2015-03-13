تجلیل سپاه از هنرمندان شاخص کشور در روز شهید

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که امروز ۲۲ اسفندماه همزمان با روز «شهید» برگزار شد، سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران به عنوان متولی برگزاری برنامه تجلیل از جهادگران فرهنگ و هنر با اشاره به شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، یادآور شد: همیشه نیاز به مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ داشته و خواهیم داشت زیرا تا انقلاب اسلامی و اسلام عزیز برپاست، نیاز به مدیریت جهادی و جهادگر در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد.
وی ادامه داد: امروز وقتی امام خامنهای به جوانان دنیا پیام میرسانند، جهادگران فرهنگ و هنرمندان باید این پیام را به تصویر بکشند. برای نشان دادن تصویر اسلامی که در آن محبت، ایثار، ازخودگذشتگی و انسان دوستی؛ اسلامی که آماده لبیک به تمام مظلومان جهان است و همچنین برای احتزاز پرچم «لا اله الا الله» در تمام گیتی، هنرمندان باید این پیام را به جهانیان ارائه دهند.
سردار کاظمینی با اشاره به تجلیل از جهادگران عرصه مدیریت اقتصادی در سال جاری گفت: تصمیم داشتیم از هنرمندانی که حالا با یک اثر خود، فرهنگ تشیع و انقلابی و اسلامی عزیز ما را به گوش جهانیان میرسانند نیز تجلیل کنیم. همچنین از مدیران فرهنگی که شبانه روز تلاش کردند تا الگو باشند تا جهانیان بدانند که بهترین الگو در جهان همین فرهنگ اسلام ناب محمدی است، نیز تجلیل میکنیم.
فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران با بیان اینکه آنجه ما را به سوی ایثار و شهادت طلبی هدایت میکند فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است، تأکید کرد: آنچه که ما را به زندگی سعادتمندانه میرساند، فرهنگ اسلامی است. ما از این فرهنگ در حال ارائه تمدنی هستیم که برای جهانیان خواهد ماند و الگو خواهد شد. امروز روزی به یادماندنی خواهد بود زیرا امروز نیاز ما به فرهنگ اسلام ناب محمدی و شیعه امام صادقی اثنی و عشری بیش از پیش است.
بعد از سخنان سردار محسن کاظمینی و در بخش اول تجلیل از جهادگران فرهنگ و هنر، از محمود فرشچیان هنرمند با سابقه نگارگری، حمید سبزواری و سیدعلی موسوی گرمارودی شعرای انقلابی، زندهیاد حسن حبیبی، سید کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه، شهید مرتضی آوینی، زندهیاد رسول ملاقلیپور، ابراهیم حاتمیکیا، احمدرضا درویش، داوود میرباقری، تقی علیقلیزاده تهیه کننده «دوئل» و «روز رستاخیز»، مجید انتظامی آهنگساز، شهریار بحرانی، سیدعلی قائممقامی مدیرتولید فیلمهای «چ» و «روز رستاخیز»، احمد مرادپور کارگردان فیلم «سجاده آتش»، روحالله برادری مدیرتولید فیلم «حمله به اچ ۳» و از مدیران اسبق حوزه هنری و زندهیاد علیاکبر ابوترابیفرد تجلیل شد.
بعد از پایان این بخش، حجتالاسلام ابوترابیفرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه رسالت پیامبران فراهم آوردن بستر شکلگیری حیات طیبه بر زمین بوده است، افزود: هدف عالی، استفاده بهینه از این طیبه برای دستیابی به زندگی عالیه است. اگر حیات مادی یا حیات معنوی مورد غفلت قرار گیرند، حیات طیبه شکل نمیگیرد. هر انسانی که با اثر خود گامی به سوی شکلگیری حیات طیبه بر میدارد، انسانی متعهد است و اگر این انسان متعهد یکی از قلههای فرهنگ شود، میتواند نقشی تأثیرگذارتر در شکلگیری حیات طیبه ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه اگر تعهدات انسان با انسانیت و ارزشهای اسلامی گره نخورد حیات طیبه شکل نمیگیرد، متذکر شد: هر جا که فرصتی هست، تهدید هم وجود دارد. اگر از فرصت استفاده نکنیم، به تهدیدی برای زندگی تبدیل میشود. همان قلم و علمی که انسان را به قلههای رفیع زندگی میرساند، میتواند به منشأ طغیان هم تبدیل شود. هنر، دانش و ادب عریان، گرهگشا نیست و منشأ سقوط است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنر نظام مقدس جمهوری اسلامی آن است که ظرفیت فراوانی برای استفاده از هنر، علم و قلم برای خلق انسان متعهد فراهم کرده است. همه ستیز استکبار با زندگی اسلامی نیز در همین زمینه است.
بعد از پایان سخنان حجتالاسلام ابوترابیفرد و در دومین بخش تجلیل از جهادگران فرهنگ و هنر، از حجتالاسلام سیدمحمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، سید عزتالله ضرغامی رئیس سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهید حجتالاسلام عباس شیرازی و شهید غلامرضا رهبر از شهدای عرصه خبرنگاری تجلیل به عمل آمد.
در ادامه مراسم تجلیل از جهادگران فرهنگ و هنر، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بعد از نامگذاری روز سپاه، جهاد سازندگی و بسیج مستضعفین، در اسفندماه ۵۸ و بدون اینکه جنگ و دفاع مقدس شروع شده باشد بنیاد شهید را تشکیل دادند، یادآور شد: بنیاد شهید مولود تفکر راهبردی امام (ره) بود که میفرمودند «تا شرک هست، مبارزه و شهادت هم هست و ما هستیم».
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز آن راهبرد به واسطه شهدای انقلاب که فرهنگ عاشورایی را بازتولید کردند، محقق شده است. امروز نظام سلطه از فرهنگ ایثار و شهادت که بازتولید شده، وحشت دارد و بازتولید همین فرهنگ باعث شد تا ما از گردنههای جنگ و تحریم گذشتیم. به تعبیر مقام معظم رهبری «پیشرفت ما در همه عرصهها مدیون خون شهداست» و این فرهنگ امروز باعث شده تا در عراق، سوریه، لبنان، کرانه باختری و یمن فرهنگ مقاومت شکل بگیرد.
سردار انصاری تأکید کرد: این نتیجه خون شهدای ما است که به بار نشسته و جمهوری اسلامی ایران در منطقه آتش و ناامنی، در حال پیشرفت است تا بتواند چشمانداز ۱۴۰۴ را محقق کند. نظام سلطه با تشکیل گروههای تروریستی در حال توطئه برای تضعیف کردن این فرهنگ است و به نام الله انسانی را در قفس میسوزانند تا ضمن ایجاد اسلام هراسی، یک ظرفیت قدرتمند به نام جمهوری اسلامی ایران را در جهان از بین ببرند یا تضعیف کنند که البته نخواهند توانست به آرزوی خود برسند.
قائم مقام بنیاد شهید در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نظام سلطه نخواهد توانست فرهنگ شهدا را تحریف یا تخریب یا گرفتار فراموش شدن کند، متذکر شد: وظیفه ما این است که با تفکر شهیدان یک پیوند ایدئولوژیک و فکری برقرار کنیم. در وصیتنامه اکثر شهیدان این جمله آمده است که امام را تنها نگذارید، یعنی نسلهای آینده ولی فقیه عصر خود و امام زمان (عج) را تنها نگذارید.
وی تصریح کرد: به زودی رژیم اشغالگر قدس را تشییع خواهند کرد. همانطور که پیشبینی امام خمینی (ره) درباره فروپاشی شوروی محقق شد، پیشبینی مقام معظم رهبری درباره از بین رفتن رژیم اشغالگر قدس نیز محقق میشود.
در بخش پایانی این مراسم، از امیر شهید عباس واعظی، بیژن نوباوه خبرنگار دوره جنگ تحمیلی و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احسان رجبی عکاس جبهه و جنگ، مرتضی سرهنگی و قلعلی بابایی از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس، حمیدرضا مقدمفر از مدیران عرصه خبر، سیده زهرا حسینی راوی کتاب «دا»، محبوبه معراجیپور نویسنده کتاب «عباس دست طلا»، حسن شکری ناشر آثار دفاع مقدس و غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران نیز تجلیل شد.
تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مهمانان ویژه مراسم تجلیل از جهادگران فرهنگ و هنر بودند که به همت سپاه محمد رسولالله تهران و با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
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