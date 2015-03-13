پیروزی تنیسورهای قمی برابر حریفان و برتری اصفهان و خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بخش انفرادی مسابقات تنیس جوانان کشور عصر جمعه در آکادمی تنیس شهید حیدریان قم پیگیری شد و تنیسورهای جوان در مرحله حذفی به مصاف هم رفتند.

در این مسابقات پارسا یزدخواستی از اصفهان به دیدار مهدی رحمانی منش از خراسان رضوی رفت که در این مسابقه یزدخواستی موفق شد با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲، هر دو ست را از حریف برده و به مرحله بعد صعود کند.

علی سیفی از تیم تنیس قم نیز در مصاف با سروش اسکندرلو از همدان به سختی پیروز شد و توانست در ۲ ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ حریف خود را شکست داده و حریف همدانی را از دور رقابت‌ها حذف کند.

مهدی آدابی، تنیسور قمی در مصاف با حمیدرضا محمدی از ایلام در یک بازی سنگین در حالی ۲ بر یک برنده شد که ۲ ست را با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر یک از حریف بُرد و یک ست را با حساب ۱۰ بر یک به حریف باخت.

مسابقه بنیامین داوودی از خوزستان و مهدی قاسم علی‌پور از تیم تنیس گیلان نیز با برتری داوودی در دو ست به پایان رسید چنان که این تنیسور خوزستانی موفق شد با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر فاتح این پیکار شود.

علی مازندرانی از تیم تنیس گلستان نیز در مصاف با شایان ضیائیان از خوزستان با نتایج ۶ بر ۴ و ۱۰ بر ۸ در مقابل تک ست برده حریف با حساب ۶ بر ۳ صاحب برتری شد و به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد.

مسابقه سینا یوسف‌زاده از قم در برابر امید فیروز از خراسان شمالی نیز با برتری نماینده قم با امتیازات ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ همراه بود تا این تنیسور جوان نیز به دور بعدی راه پیدا کند.