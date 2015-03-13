بالاماندن نرخ بیکاری کرمانشاه به دلیل عدم استفاده ازتسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی عصر جمعه در نشست وزیر صنعت با مدیران و فعالان عرصه صنعت و تجارت استان کرمانشاه، اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات در استان ما نرخ بالای بیکاری است و یکی از عواملی که باعث شده این نرخ همچنان بالا بماند این است که نمی توانیم از اعتبارات صندوق ها و تسهیلات استفاده کنیم.

وی دلایل عدم استفاده از این تسهیلات را مشخص نبودن تکلیف زنجیره تولید، نرخ بالای سودهای بانکی و پایین بودن قدرت رمز گذاری سرمایه گذاری عنوان کرد.

کاشفی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم ۱۵ تا ۱۶ درصد بوده اما نرخ سود بانکی ۲۱ درصد است که باید بین این دو یک توازن ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: هم اکنون بیش از نیمی از صادرات ما به دنیا از طریق کشورهای همسایه صورت می گیرد، لذا باید در این بخش یک برنامه ریزی ویژه داشته باشیم.

وی خواستار ایجاد یک میز مشترک با کشور عراق به منظور توسعه همکاری ها و رونق تجارت و بازرگانی شد.