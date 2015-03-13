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۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۲۹

محمد کشاورز:

گیتی‌پسند عملکرد خوبی به نمایش گذاشت/ مشکلات زیادی داشتیم

گیتی‌پسند عملکرد خوبی به نمایش گذاشت/ مشکلات زیادی داشتیم

اصفهان- سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: به نظر من تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان با وجود مشکلات فراوان، در فصل جاری عملکرد خوبی به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل فردوسی مشهد با اشاره به شرایط این مسابقه و عملکرد تیم خود در این بازی اظهار داشت: به نظر من تیم فردوسی بسیار خوب بود و مقابل گیتی‌پسند نیز عملکرد خوبی به نمایش گذاشت.

وی افزود: با این حال، بازیکنان ما نیز در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند با درخشش و عملکرد خوب، پیروزی را کسب کنند.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به مشکلات تیمش در فصل جاری تصریح کرد: ما در فصل جاری مشکلات بسیاری داشتیم و توانستیم با وجود مشکلات بسیار، به نایب قهرمانی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان من در این فصل عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و باید از این بازیکنان به دلیل عملکرد خوبشان تشکر کنیم.

کشاورز اضافه کرد: نایب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور حق هواداران گیتی‌پسند بود که باید به خاطر این نایب قهرمانی به آنها تبریگ بگویم.

تیم فوتسال فردوسی مشهد عصر امروز در هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل گیتی‌پسند اصفهان متحمل شکست شد.

 

کد مطلب 2517453

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