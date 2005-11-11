پيروزي تيم هاي صنام و پگاه

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته هفتم رقابتهاي ليگ برتر واليبال چهارشنبه و پنج شنبه با انجام 7 بازي در تهران و شهرستانها به پايان رسيد.



دوتيم صنام و پگاه كه درهفته هشتم به مصاف هم خواهند رفت بازيهاي حساس هفته خود را با پيروزي پشت سر گذاشتند. صنام درسالن شهداي هفتم تيرتهران دريك بازي جذاب و ديدني كه 5 گيم به طول انجاميد با استفاده ازيك تيم با تجربه و يك مربي كاربلد موفق به شكست تيم خوب و جوان برق شد.



صنامي ها گيم اول را خيلي راحت با استفاده ازسرويس و دفاع خوب به نفع خود پايان دادند. ولي ست كوويچ مربي برق با بيرون كشيدن پزشكي و آوردن سيمينوويچ بازي را به نفع خود تغييرداد تا 2 گيم بعدي را برق پيروزميدان باشد. اما گيم هاي چهارم و پنجم را صنام به لطف تجربه بالاي كارخانه مربي خود پيروزازميدان خارج شد تا 2-3 برنده ميدان باشد.



محسن عندليب اسپوكر قدرتي صنام يك تنه تيم خود را به سوي پيروزي هدايت كرد. دراين ديدار صنام نشان داد به روزهاي اوج خود نزديك مي شود. يك بازي هماهنگ و كم اشتباه از صنامي ها شاهد بوديم. درتيم برق بازهم محمد كاظم يك چهره انكارناپذيربود.

درماهشهر پگاه اروميه پس ازآنكه درگيم اول روي بازيسازي عالي محمد عمده غياثي و ضربات ميرستاري و بهرامي به ميزان خود پتروشيمي واگذاركرد با سرويس هاي خوب كه از سوي بهبودي و« پائولو» زده مي شد و دفاع كم نقص 3 گيم از حريف گرفت تا ميزبان خود را 1 - 3 شكست دهد.

دراصفهان پيكان تهران كه تركيب اصلي خود را به مصاف ذوب آهن فرستاده بود در3 گيم متوالي حريف خود را شكست داد. ذوبي ها در2 گيم اول اين بازي مقابل پيكان عملكرد خوبي داشتند و حتي درمواقعي نيزازحريف صاحب نام خود بيش بودند اما كم تجربگي اين تيم مانع ازنتيجه گيري مطلوب شد.

درچالدوران آذرپيام دريك بازي نزديك و فشرده آيدانه را در 3 گيم متوالي شكست د اد. مهدوي دركنار زانوويچ و دراگان بهترينهاي اين ديدار بودند. گيم دوم اين بازي يك رالي سنگين بود كه تا امتياز 35 پيش رفت.

درگرگان، پيام مخابرات كه نائيني را به عنوان سرمربي در اختيارداشت 2 گيم نئوپان گنبد را شكست داد ولي عدم تداوم بازي يك دست ميزبان و تجربه نفرات با تجربه نئوپان به خصوص كاشف منصورپاكستاني باعث شد اين تيم در3 گيم بعدي حريف خود را شكست دهد.

پرسپوليس دربرابراتكاي قم توانست با انجام يك بازي قدرتمند صاحب برتري شود و سايپا دريك بازي جذاب و ديدني 3 بر صفرگل گهرسيرجان را شكست داد.

نتايج كامل هفته هفتم

سايپا 3 - گل گهر سيرجان صفر (25 - 23 ، 25 - 22 ، 25 - 20)



برق 2 - صنام 3 ( 21 - 25 ، 25 - 18 ، 25 - 21 ، 26 - 28، 10 - 15)



پرسپوليس 3 - اتكاي قم يك (25 - 22 ، 18 - 25، 25 - 19، 25 - 22)



پتروشيمي بندرامام يك - پگاه اروميه 3 ( 25 - 22 ، 22 - 25 ، 19 - 25، 18 - 25)



آيدانه چالدوران صفر - آذرپيام اروميه 3 (20 - 25، 33 - 35، 25 - 27)



ذوب آهن اصفهان صفر- پيكان تهران 3 (25- 23، 25 - 21 ، 25 - 18)



پيام مخابرات گلستان 2 - نئوپان گنبد 3 ( 25- 20، 25- 21، 25- 17، 25 - 19 ، 15 - 9)