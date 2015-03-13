امدادرسانی هلال احمر به هموطنان گرفتار سیل و آبگرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اعلام آبگرفتگی در استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، گفت: بر اساس انجام عملیات سیل و آبگرفتگی از ۱۹ اسفند تا امروز ، یک هزار و ۷۰۰ تن از هموطنان در سیل و آبگرفتگی خدمات امدادی لازم را دریافت کرده،۵۰۰ تن اسکان اضطراری داده شدند و ۵۵ تن نیز به مناطق امن منتقل شده‌اند. همین طور آب موجود در ۲۴۰ واحد مسکونی نیز تخلیه شد.

وی افزود: بر این اساس دو شهر بندرعباس و رودان و همین طور۲۰ روستای این شهرها متاثر از سیل و آبگرفتگی شدند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد: در این امدادرسانی ها ۴۷ تیم عملیاتی متشکل از ۲۳۰ امدادگر و نجاتگر خدمات لازم را به مردم ارئه کردند.