انقلابی در حوزه آبرسانی روستایی ایجاد می شود

قاسم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به مسائل بخش آب حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اسراف در بخش آب فراوان داریم و انشاء الله در حوزه خدمت رسانی در حوزه آبرسانی انقلاب ایجاد می شود ضمن اینکه مقرر شد از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون ریال برای حل مشکل آبرسانی روستایی تخصیص داده شود.

وی بیان داشت: افزایش ظرفیت شبکه و منابع آبی از جمله برنامه هایی است که با تامین این اعتبار اجرایی شود.

احمدی با اشاره به بازدید از پل اشکاردشت – کشکسرا گفت: پیمانکار قول داد تا شهریورماه پل دوم ضلع جنوبی را آماده کند و اگر این وعده عملی شود، تردد در کمربندی آسانتر می شود.

وی با بیان اینکه در چندسال اخیر اتفاقات خوبی رخ داد گفت: ساخت زیرگذرها از جمله اقدامات است و در زمینه پل موسی آباد با مشکل تملک اراضی روبرو هستیم.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با بیان اینکه زیباترین جای مناطق شمال سواحل است گفت: در گذشته راحتترین مسیر را برای دسترسی به دریا را داشتیم ولی اکنون دسترسی به دریا بسیار سخت شده است.

ساخت و ساز در سواحل مانند فروش کلیه است

احمدی با بیان اینکه در کشورهای دیگر در حوزه سواحل ساخت و ساز اجازه داده نمی شود گفت: ساخت و ساز در ساحل مانند فروش کلیه است و معتقدم است در حوزه ساحل خوب اجرا نشده است.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن سازمان عمران ساحل و دریا و نداشتن متولی ادامه داد: ساحل برای همه مردم است ولی امروز شاهد ساخت و سازهای بی رویه در ساحل هستیم و آنقدر قایق های بزرگ و حجم در ساحل آورده اند که فضا را اشغال کرده است.

احمدی با بیان اینکه متولی ساحل باید مشخص شود گفت: بنظر در زمینه حریم ساحل و حریم شهری خوب عمل نکردیم و عملکردها راضی کننده نیست.

بیمارستان نوشهر اورژانس مناسب ندارد

این نماینده مجلس، درباره وضعیت بیمارستان نوشهر گفت: متاسفانه در این بیمارستان اورژانس مناسب نداریم و انشاء الله در سال ۹۴ بتوانیم اورژانسی مناسب با نیازهای منطقه احداث شود.

وی با اشاره به روند توسعه بخش کجور گفت: ساخت پایگاه هلال احمر، ایجاد بانک، پوشش آنتن تلفن همراه در بسیاری از مناطق، پوشش تلویزیونی در اکثر نقاط از جمله اقدامات اجرا شده است.

وی درباره تغییرات اخیر مدیریتی در شهرستانهای نوشهر و چالوس گفت: در ماههای اخیر شاهد کمترین تغییرات در منطقه بودیم و به عنوان نمونه رئیس اداره ورزش جوانان بدون هماهنگی من انجام شد.

احمدی تصریح کرد: اینکه در تغییرات مدیران شهرستانی از نماینده اظهارنظر می گیرد طبیعی است ولی آنان در انتصاب مدیرانشان آزادند.

وضعیت تولید و صنعت مطلوب نیست

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس از انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضعیت تولید، معدن و صنعت کشور در حال حاضر رضایتبخش نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومانی برای آموزش و پرورش گفت: امسال چند پیشنهاد بودجه ای برای آموزش پرورش داشتیم که ۱۷۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدی شرکتها و بانکهای سود ده برای مطالبات فرهنگیان تخصیص داده شود و با بودجه سال آینده بخشی از مطالبات فرهنگیان تامین می شود.

وی در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی با اظهار اینکه نباید در برخورد با تخلفات احساسی برخورد کنیم گفت: باید در این بخش جدی تر برخورد شود و مجلس و دستگاه قضایی با جدیت تمام در این زمینه وارد عمل باشند.

این نماینده مجلس، در بخشی دیگر از گفتگو با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای نیازهای گردشگری گفت: مناطق مهاجر پذیر باید فرهنگ منطقه را انتقال دهند ولی متاسفانه این مسئله برعکس شده است.

وی یادآور شد: بجای فرهنگ عامیانه و آیین های مان را منتقل کنیم اما کارهای درستی در این زمینه انجام نداده ایم و تا امروز نتوانستیم بر مهاجران و گردشگران تاثیر گذاریم و از داشته هایمان استفاده کنیم.

وی مسئولیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بسیار مهم برشمرد و گفت: باید زیرساختهای مناسب برای اقامت و ماندگاری گردشگران فراهم شود.