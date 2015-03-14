هولوکاست واقعی را انگلیس در ایران بوجود آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید قاسمی جمعهشب در همایش بینالمللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار که در گورستان انگلیسیها در بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این برنامه در این مکان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که سالها در انتظار برگزاری این برنامه در گورستان انگلیسیها بودیم و این مهم امشب محقق شد.
وی با بیان اینکه در برنامههای راهیان نور میگوئیم که هشت سال نبرد کردهایم، افزود: با مطالعاتی که در زمینه خلیج فارس داشتم، مردم استان بوشهر سابقه ۲۰۰ سال مبارزه با هلندیها و پرتقالیها دارند و ۲۰۰ سال دفاع مقدس را در کارنامه دارند.
این فرمانده دوران دفاع مقدس به ایستادگی مبارزان بزرگی چون علامه بلادی، آل صفور و رئیس علی و احمد خان تنگستان با انگلیسیها اشاره کرد و افزود: بسیاری از مردم ایران اطلاع مناسبی از این اطلاعات ندارند.
وی با بیان اینکه کوتاهیهایی در زمینه معرفی مبارزان انقلاب و امام خمین و انقلاب اسلامی صورت گرفته است، ادامه داد: این موضوع باعث شده است تا بچههای با چهرههای تاریخی خود به خوبی آشنا نباشند.
سردار قاسمی با با بیان اینکه غیرقابل باور است که بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب این قهرمان و بزرگان تاریخی در کتب درسیها نیست، اذعان داشت: باید در این زمینه مطالبه داشته باشیم.
تاریخ بوشهر و قهرمانان آن در کتابهای درسی بیاید
وی با بیان اینکه بچههای ما باید در از دوران مدرسه با این تاریخ آشنا شوند، اضافه کرد: باید این شیرمردها که ولی نعمتان تاریخ بوشهر هستند، در کتب درسی وارد شوند.
قاسمی با تاکید بر اینکه برای دانشآموز بوشهری نباید از مرکز کتاب درسی بنویسند، اضافه کرد: باید در کتب درسی بوشهریها از تاریخ بوشهر و قهرمانان آن گفته شود.
وی به تجاوزات انگلیسیها در برهههای مختلف تاریخی اشاره کرد و افزود: هر بار که تجاوزی به این کشور صورت گرفته بود، بخشی از این کشور از آن جدا شد و هرات یکی از استانهای ما بود که با دست انگلیسیها از ایران جدا شد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس به دیگر دسیسههای انگلیسیها اشاره کرد و بیان داشت: جدا کردن بخشی از بلوچستان از ایران، تحمیل قرار داد لاتاری و تاسیس قمارخانه و تحمیل قرارداد برای غارت منابع نفتی از جمله این تلاشها بوده است.
وی همچنین به زمینه چینی و حمایت از کودتای رضا خان اشاره کرد و افزود: کودتای ۲۸ مرداد، جدا کردن بحرین از ایران، همراهی با آمریکا در سرکوب انقلاب، تحریک گروهکها و حمله به ایران نیز از این برنامهها بوده است.
حمایت انگلیسیها از براندازان و تروریستها در ایران
سردار قاسمی اذعان داشت: بر اساس اسناد تاریخی نقشه جنگ تحمیلی به ۳۰ سال قبل از شروع آن برمیگردد که هنگام برکناری مصدق، عراق خوزستان را اشغال کرده و از ایران جدا کردند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کودتای ۲۸ مرداد موفق بود، این طرح باقی ماند و دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ با هدف تسخیر خوزستان آغاز شد و بعد از شش روز گفتند که آتش بس باشد، که امام خمینی محکم جلوی این موضوع ایستادگی کرد.
قاسمی همچنین به حمایتهای انگلیس از اقدامات تروریسی در خوزستان و بلوچستان و دیگر براندازان طی دوران انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: از دیگر خباثتهای یان دولت میتوان به حمایت از فتنه ۸۸ به قصد براندازی نظام اشاره کرد.
وی با اشاره به مشارکت فعال دولت انگلیس در تحریمهای ایران، ادامه داد: تجاوز به حریم دریایی ایران، ترورهای هستهای و بمبگذاری در ایران و ایجاد شبکه بیبی سی و . . . از دیگر جنایتهای انگلیسیها است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: در قضیه هستهای دشمنان ما را به گونهای تحقیر کردند و اجازه استفاده از سانتریفیوژ حتی برای استفاده آموزشی هم به ما ندادند؛ اید جلوی اینها ایستاد و مردم هم این انتظار را دارند.
نسلکشی ۱۰ میلیون ایرانی در دوران جنگ اول
وی افزود: از هر یک از جنایات و دسیسههای انگلیسیها که بگذریم، از نسلکشی ۱۰ میلیون ایرانی در دوران جنگ اول جهانی به علت ایجاد قحطی نان و گندم که در کشور ما اتفاق افتاد نمیتوانیم بگذریم که هولوکاست واقعی بود.
سردار قاسمی با بیان اینکه هولوکاست را همینها در کشورهای مختلف دنیا رقم زدهاند، اذعان داشت: از هرکشوری کسی را بیاوریم میتواند داستان هولوکاست در کشورش را بیان کند ولی مغضوبان تاریخ رسانه و وکیل ندارند و مظلوم هستند.
وی به تجاوز چند سال پیش به آبهای ایران اشاره کرد و افزود: سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در آن موقع گفت که به انگلیسیها بگویید که پنج سانتیمتر وارد آبها ما شدید و به همین دلیل دستگیر شدید.
سردار قاسمی ادامه داد: در همان دوران جک استراو آمد که این تفنگداران دستگیر شده را ببرد و دولت وقت هم میخواست آنها را به راحتی تحویل دهد ولی سردار تنگسیری نمیپذیرفت و در نهایت یک توافقنامه بی سابقه امضا شد و انگلیسیها قبول کردند که اشتباه کردهاند.
وی تصریح کرد: هر چند آنها امروز ما را تهدید میکنند که گزینههای ما روی میز است ولی در رزمایش پیامبر اعظم گزینهها ما را دیدند و به غربیها میگوییم که هر وقت آماده بودید چنین گورستانهایی مانند گورستان انگلیسیها برایتان میسازیم.
وی با بیان اینکه اکنون زمان صلح حسنی نیست، اذعان داشت: بدترین زمان برای مذاکره انتخاب شده است و اگر نتیجهای در این مذاکرات گرفته نشد، بدانید که رهبری همان اول به شما گفته بود و نباید نتیجه را به پای رهبری و مردم بگذارید.
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