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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۷:۵۶

رفع مشکل ساکنان منازل آسیب دیده از سیل در بندرعباس پیگیری شد

رفع مشکل ساکنان منازل آسیب دیده از سیل در بندرعباس پیگیری شد

بندرعباس - جلسه بررسی وضعیت منازل مسکونی آسیب دیده از بارندگی های شدید اخیر در مناطق خور شیلات، نایبند شمالی و چهار راه خانه نان با حضور استاندار هرمزگان و نمایندگان سایر دستگاه های مسئول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، در این جلسه پس از بررسی وضعیت مالکیت این منازل، گزارشی از بازدید میدانی از این منازل مسکونی ارائه شد.

در این نشست مقرر شد تفاهم نامه سه جانبه ای میان شهرداری بندرعباس، اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هرمزگان طی امروز پنجشنبه برای اسکان مردم آسیب دیده و ساماندهی، نوسازی، بازسازی و رعایت حریم خور منعقد شود.

همچنین استاندار هرمزگان از نزدیک از منازل مسکونی آسیب دیده از بارندگی شدید و وقوع سیلاب در بندرعباس بازدید کرد.

استاندار هرمزگان در این خصوص عنوان کرد: بنده از وضعیت ۳۰ خانوار آسیب دیده از سیلاب بازدید داشتیم و جلسه خوبی برای رفع مشکل این افراد نیز برگزار شد و به دنبال این هستیم که مشکل این خانواده ها برای همیشه حل شود.

جادری تصریح کرد: تفاهم نامه خوبی میان بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان و شهرداری بندرعباس به امضا رسید تا خانه در اختیار این افراد آسیب دیده قرار گیرد و با پرداخت تسهیلات می توان شرایطی ایجاد کرد تا این خانواده ها از این وضعیت نجات پیدا کنند.

کد مطلب 2517493

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