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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۵

حجت الاسلام هاشمی خبر داد:

تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره ملی تئاتر دانشجویی در مشهد

تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره ملی تئاتر دانشجویی در مشهد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد گفت:دبیرخانه دائمی جشنواره ملی تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد ایجاد خواهد شد و همچنین جشنواره تئاتر دانشجویی در کلیه استان‌های کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام سید طه هاشمی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شرق کشور که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد، گفت: امروز برای اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها باید در همه رشته های هنری از جمله تئاتر، فیلم، موسیقی، شعر و ادبیات باید بصورت جدی فعالیت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره ملی تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد ایجاد می‌شود، اظهار داشت: دبیرخانه دائمی جشنواره ملی تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد ایجاد خواهد شد و همچنین جشنواره تئاتر دانشجویی در کلیه استان‌های کشور برگزار می‌شود.

در ادامه این جشنواره، حجت الاسلام زم، رئیس مرکز آفرینش‌های هنری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته تئاتر دانشجویی را غیر حرفه‌ای می‌خواندند، گفت: امروز تئاتر دانشجویی به جایگاهی رسیده ‌که از سطح بالاتری برخوردار است و در سال‌های آینده برگزاری این جشنواره باید در چهار بخش اساتید، کارکنان، دانشجویان و خانواده‌های آنها برگزار شود، حضور خانواده ها در این جشنواره، فعالیت‌های فرهنگی از خانه به محیط دانشگاه راه یافته و بر غنا و معنای جشنواره می افزاید.

گفتنی است، در این مراسم از منتخبان نمایشنامه نویسی و تئاتر صحنه‌ای تقدیر بعمل آمد و لوح زرین به همراه جایزه نقدی به دانشجویان هنرمند ارائه شد.

کد مطلب 2517508

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