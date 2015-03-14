بایرلورکوزن ۴ گل به اشتوتگارت قعرنشین زد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه‌های آلمان جمعه شب با برگزاری دیدار تیم های بایرلورکوزن و اشتوتگارت آغاز شد که در پایان تیم لورکوزن با حساب ۴ بر صفر حریف خود را شکست داد. وندل (۳۲)، یوسیپ درمیچ (۳۶ و ۵۹) و کریم بلارایی (۵۰) زننده گلهای تیم لورکوزن بودند.

با این نتیجه تیم لورکوزن جمع امتیازات خود را به عدد ۴۲ رساند و موقتا در رده سوم جدول رده‌بندی بوندس لیگا قرار گرفت. اشتوتگارت هم با ۲۰ امتیاز در قعر جدول رده‌بندی باقی ماند و خطر سقوط را بیش از هر زمان دیگر حس می‌کند.