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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۰

هفته بیست و پنجم بوندس لیگا؛

بایرلورکوزن ۴ گل به اشتوتگارت قعرنشین زد

بایرلورکوزن ۴ گل به اشتوتگارت قعرنشین زد

تیم فوتبال بایرلورکوزن در آغاز هفته بیست و پنجم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان برابر قعرنشین این مسابقات بردی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه‌های آلمان جمعه شب با برگزاری دیدار تیم های بایرلورکوزن و اشتوتگارت آغاز شد که در پایان تیم لورکوزن با حساب ۴ بر صفر حریف خود را شکست داد. وندل (۳۲)، یوسیپ درمیچ (۳۶ و ۵۹) و کریم بلارایی (۵۰) زننده گلهای تیم لورکوزن بودند.

با این نتیجه تیم لورکوزن جمع امتیازات خود را به عدد ۴۲ رساند و موقتا در رده سوم جدول رده‌بندی بوندس لیگا قرار گرفت. اشتوتگارت هم با ۲۰ امتیاز در قعر جدول رده‌بندی باقی ماند و خطر سقوط را بیش از هر زمان دیگر حس می‌کند.

کد مطلب 2517513

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