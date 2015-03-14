به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان سرمربی و محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس جمعه شب برای عیادت از گابریل در بیمارستان آتیه حاضر شدند که در جریان آن بازیکن برزیلی پرسپولیس حرف‌های تاثیرگذاری زد.

در جریان این ملاقات گابریل برای چند لحظه سرمربی سرخپوشان را کنار خود کشید و به او گفت: می‌دانم بازی با النصر چقدر برای تیم، ما، شما و هواداران مهم است. از اینکه نمی‌توانم در این بازی کمک کنم ناراحتم. خیلی دوست داشتم برای این بازی حضور داشته باشم.

بازیکن برزیلی تیم پرسپولیس اضافه کرد: حاضر بودم در صورت امکان حتی عمل نکنم، تا این بازی را از دست ندهم. متاسفانه شرایط فراهم نشد اما مطمئن باشید بر می‌گردم و با قدرت برای پرسپولیس بازی می‌کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال النصر عربستان و پرسپولیس ایران در هفته سوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه 26 اسفندماه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.