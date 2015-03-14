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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۵

معاون نعمت‌زاده به مهر خبرداد:

صدور اعتبارنامه منتخبان‌اتاق تهران/ عدم اعتراض‌کتبی به انتخابات

صدور اعتبارنامه منتخبان‌اتاق تهران/ عدم اعتراض‌کتبی به انتخابات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نتایج نهایی انتخابات اتاق‌های بازرگانی تا ۲۵اسفندماه اعلام می‌شود، گفت: در تهران اعتراض کتبی به انتخابات نداشتیم و اعتبارنامه منتخبان به زودی صادر می‌شود.

مجتبی خسروتاج در گفتگو با مهر با بیان اینکه اعتراض کتبی به روند برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تهران به دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ارایه نشده است، گفت: بر این اساس، نتایج نهایی انتخابات دوره هشتم، تا ۲۵ اسفندماه اعلام خواهد شد و بر همین اساس، اعتبارنامه افراد منتخب نیز به زودی صادر خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ۵۰ درصد استان‌های کشور، مشارکت در این دوره انتخابات ۷۰ درصد بود و در ۱۶ اتاق بازرگانی نیز، بیش از ۷۰ درصد دارندگان حق رای، حضور داشتند.

وی در خصوص معرفی نماینده‌های دولتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نماینده‌های دولت، در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، یک سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند و دوره قبل نیز، وزیر صنعت، تعدادی از این بیست نماینده دولتی را از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاور هستند، انتخاب کرده است که در این دوره نیز همین اتفاق رخ خواهد داد و تعدادی از نمایندگان دولت در بخش خصوصی، از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی انتخاب خواهند شد.

به گفته خسروتاج، این بیست نماینده در کل جمعیت ۴۰۰ نفری هیات نمایندگان اتاق ایران، بسیار اندک است و سهم کمی دارند، ضمن اینکه نمایندگان تشکل ها نیز تا خردادماه آتی معرفی خواهند شد. در این میان، برخی از وزارتخانه ها و نهادها علاقمند هستند که در این چارچوب به اتاق معرفی شوند.

وی اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت و تمامی افرادی که شاهد برگزاری انتخابات بودند، از روند برگزاری رضایت دارند.

کد مطلب 2517518

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