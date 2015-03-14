مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناجا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و معارفه سردار حسین اشتری فرمانده جدید نیروی انتظامی ساعت ۸ صبح امروز برگزار شد.

در این مراسم سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سرلشگر رحیم صفوی مشاور مقام معظم رهبری، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی، فرماندهان اسبق نیروی انتظامی، امیر لطیفیان، امیر سیف اللهی، سردار باقری، سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار دهقان وزیر دفاع و سردار محمد باقر قالیباف حضور داشتند.

در این مراسم از ۱۱۶ ماه فعالیت سردار احمدی مقدم در زمان تصدی فرماندهی ناجا تقدیر و سردار حسین اشتری با حکم فرمانده کل قوا به عنوان فرمانده جدید ناجا معرفی شد.

در ادامه این مراسم سردار محمد شیرازی حکم سردار اشتری را قرائت کرد.