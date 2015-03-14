کتاب «و ناگهان شعر» در رفسنجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هجدهمین نشست یک مولف یک کتاب و مرور کارنامه شعر رفسنجان که جمعه شب در سالن ذکریا با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان و جمعی از شاعران شهرستان برگزار شد، از کتاب «و ناگهان شعر» رونمایی شد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رفسنجان در این مراسم یکی از دغدغه های جامعه فرهنگی و هنری را نابسامانی های فرهنگی برشمرد و اظهار داشت: نوسانات و جریان های سیاسی به علت فقر فرهنگی روی می دهد که این امر نیازمند توسعه و توجه بیشتر است.

محسن ارسلان چالش و نقد را نشانه رشد و تعالی فرهنگ دانست و تصریح کرد: امیدواریم در دولت تدبیر و امید شاهد تعالی و رشد فرهنگی باشیم.

وی با اشاره به کمبود گیشه های عرضه مطبوعات در رفسنجان، یادآور شد: این موضوع جزء مطالبات بحق مردم است که باید در شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح و پیگیری شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان نیز در این مراسم با اشاره به ارتباطات انسان ها در شکل های مختلف در طول تاریخ، گفت: شعر از جمله هنرهایی است که بسیار جذاب بوده و در گذشته و امروز طرفداران خاص و بسیار خود را دارد.

حسین تقوی عنوان داشت: شعر ابزار جذابی است که در تمام جوامع جایگاه خود را دارد و در جوامع فراصنعتی، زبان شعر می‌تواند خستگی را بر‌طرف کند.

در پایان این مراسم شاعران رفسنجانی به سرودن اشعار خود پرداختند.